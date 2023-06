Magaly Medina señala que Melissa Paredes se aprovecha de separación entre Alexandra Venturo y ‘Gato’ Cuba

Magaly Medina opinó sobre reacción de Melissa Paredes a ruptura de Ale Venturo y 'Gato' Cuba.

Magaly Medina se refirió a los comentarios de Melissa Paredes sobre la separación de su expareja y padre de sus hijos Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Alexandra Venturo. Como se sabe, un ‘ampay’ de ‘Magaly TV La Firme’ reveló que el sábado 3 de junio, en una discoteca de Barranco, el futbolista se encontraba con la modelo Gianella Rázuri y sus amigos, a pesar de que su pareja Ale Venturo recién había dado a luz de su hija.

Después de la fiesta, el ‘Gato’ Cuba se fue en el mismo auto al departamento de la modelo, de donde salió una hora después.

Ante esto, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ buscaron a Alexandra Venturo, quien ante la insistencia confirmó que su relación amorosa con Rodrigo Cuba no fue igual desde que lo ampayaron en una discoteca con una chica en Piura, cuando ella aún estaba embarazada.

“Él fue desleal. Después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada, es difícil que las cosas vuelvan a ser igual. Uno nunca sabe con quién se mete, de verdad”, respondió.

Tras la difusión del ‘ampay’, Melissa Paredes, expareja del ‘Gato’ Cuba y madre de su hija, dio a entender que ella siempre advirtió que el futbolista no era una persona confiable.

(El Gran Show).

“Siempre dije desde un inicio y nadie me escuchaba, nadie me quería creer”, afirmó.

Su primer comentario sobre la ruptura fue cuando el futbolista se mudó de la vivienda que compartía con Ale Venturo. Melissa Paredes dijo que los muebles y la cama que retiró de la casa eran de ella.

Magaly Medina se refirió a los comentarios de Melissa Paredes. La criticó porque, mediante sus opiniones sobre la ruptura, estaría buscando que sus seguidores se olviden de la vez en la que le fue infiel al ‘Gato’ Cuba con su compañero de baile de ‘El Gran Show’, quien es su actual pareja.

“Desde el minuto uno en que se conoció la historia de que el ‘Gato’ y Ale Venturo habían peleado y que se habían separado, ella fue la que comenzó en sus redes sociales a lanzar indirectas, a poner palabras de otros que hablaban sobre relaciones tóxicas, a poner todo tipo de TikToks referentes e indirectas, bastante directas, que todos las captábamos, eran tremendamente obvias”, opinó la ‘Urraca’.

Magaly Medina criticó comentarios de Melissa Paredes sobre ruptura de 'Gato' Cuba con Ale Venturo.

Melissa Paredes negó querer sacar provecho de la situación. Comentó que su intención es ayudar a otras personas.

“Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto, porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado. Para mí ha sido un shock volver. ¿Cómo un dejavú, no?”, declaró vía telefónica a ‘América Hoy’.

Rodrigo Cuba molesto con Melissa Paredes. (Captura)

Sobre esto, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ la llamó ‘doble cara de la farándula’, pues le habría sugerido su abogado para llegar a una conciliación con el futbolista.

También comentó que, a pesar de que el ‘Gato’ Cuba le haya sido infiel cuando permanecían casados, esto no debió ser razón para que ella hiciera lo mismo con el bailarín.

“Si ella lo atrapó in fraganti siendo infiel, pues nunca lo dijo, se quedó calladita. No me venga a decir ahora que ‘no hay santos ni santas, en mi relación con el ‘Gato’ no hubo culpables’. Sí hubo culpables porque nosotros, el público, nunca nos enteramos que el ‘Gato’ te hubiera hecho algo porque ante las redes sociales, ante el público, ustedes vivían un mundo de amor y fantasía”, dijo.