Canal Tv para ver Universitario vs Santa Fe por Copa Sudamericana 2023

Universitario de Deportes visitará a Independiente Santa Fe en Colombia.

Universitario de Deportes tiene todo a su favor para poder lograr la ansiada clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Los ‘cremas’ dependen de sí mismos, pues marchan en el segundo lugar con 7 puntos del grupo G, y saldrán a defender su cupo a la siguiente fase con Independiente Santa Fe este jueves 8 de junio a las 21:00 horas en Bogotá.

El equipo de Jorge Fossati llega con la motivación al tope después de ganarle a Cusco FC por 1-0 con gol de Alex Valera en la penúltima fecha del Torneo Apertura. Además, todo es felicidad en tienda ‘merengue’ después de casi se confirmó el regreso de Edison Flores después de siete años a Ate. La ‘U’ y Atlas de México llegaron a un acuerdo y solo faltaría la firma para el ‘Orejas’ se ponga una vez más la camiseta del equipo de sus amores.

“Solo falta estampar su firma y me imagino que todos los exámenes médicos. El arreglo entre los clubes está prácticamente cerrado y el tema con el jugador también. Solo falta la firma para poder anunciarlo de manera oficial. Ha habido una gran voluntad entre todas las partes (de llegar a un acuerdo)”; declaró el presidente del club mexicano, José Riestra, en entrevista a RPP.

Mientras que Manuel Barreto no quiso confirmar nada ya que todo se está definiendo, y no quiere adelantarse. “Estamos en medio de una negociación y en el momento que el acuerdo se firme, recién se puede dar por finalizado. No podemos anunciar nada. Aún hay negociaciones en curso. Todavía no hay firma. Nadie va a descubrir lo que es Edison Flores como jugador, pero no quiero profundizar más en un tema que está en el transcurso de una negociación”.

El último campeonato de Edison Flores con Universitario fue el Apertura 2016, en el que compartió con Miguel Trauco y Raúl Ruidiaz, quienes podrían volver para el centenario.

Dónde ver el Universitario de Deportes vs Santa Fe

El partido entre los ‘cremas’ y el cuadro colombiano será transmitido por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Y también se podrá seguirlo por la plataforma de streaming DirecTV Go, para cualquier parte del mundo. Además, hay la opción de Infobae Perú, donde encontrarás toda la previa, datos, minuto a minuto, jugadas polémicas, goles, palabra de los protagonistas, y mucho más.

Operativo Colombia

Universitario de Deportes realizó su último entrenamiento el pasado martes 8 de junio en el estadio Monumental, y luego se preparó maletas para viajar a Bogotá la mañana del miércoles 7 de junio. Jorge Fossati y todo su equipo partieron con la ilusión de sacar un buen resultado y poder celebrar su tercer triunfo en la Copa Sudamericana: le ganó a Gimnasia La Plata en Argentina e Independiente Santa Fe en Lima.

En la noche previa al viaje a Colombia, los hinchas de la ‘U’ decidieron hacer el acostumbrado banderazo para demostrar el aliento al equipo, donde el más aplaudido fue el técnico de los ‘cremas’. El DT agradeció el apoyo y se animó a dar unas muestras de pasos de baile mientras la fanaticada cantaba algunas barras típicas del cuadro de Ate.

Jorge Fossati bailó mientras se realizaba el banderazo 'crema' en el hotel de concentración | Radio Ovación

Universitario vs Santa Fe: horarios en el mundo

Perú: 21:00 horas

México: 20:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Chile: 23:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Tabla de posiciones del Grupo G

Resultados de la fecha 1:

- Gimnasia y Esgrima de La Plata 0-1 Universitario

- Goiás 0-0 Independiente Santa Fe

Resultados de la fecha 2:

- Independiente Santa Fe 2-1 Gimnasia y Esgrima de La Plata

- Universitario 2-2 Goiás

Resultados de la fecha 3:

- Gimnasia y Esgrima de La Plata 0-2 Goiás

- Universitario 2-0 Independiente Santa Fe

Resultados de la fecha 4:

- Gimnasia y Esgrima de La Plata 1-0 Independiente Santa Fe

- Goiás 1-0 Universitario

Así marcha la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana.

