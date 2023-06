Racing de Paolo Guerrero vs Vélez de Ricardo Gareca: ¿Cuándo se jugará el partido reprogramado por Liga Argentina?

Racing vs Vélez: Paolo Guerrero y Ricardo Gareca se enfrentarán por la fecha 17 de la liga argentina. (Conmebol/ Vélez)

El pasado viernes 19 de mayo, Racing Club tenía previsto recibir a Vélez Sarsfield por la fecha 17 de la liga argentina, pero el repentino fallecimiento de unos de los entrenadores de la reserva, el exjugador Hernán Manrique, provocó que el ‘fortín’ solicitara la suspensión del encuentro, pedido que fue aceptado por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Este encuentro iba a significar el reencuentro entre el goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, y el ex entrenador de la ‘blanquirroja’, Ricardo Gareca. Esta dupla marcó época en el fútbol nacional, pues fueron pieza clave en la clasificación del combinado patrio a la Copa del Mundo 2018 y el subcampeonato de Copa América en Brasil 2019.

Racing Club vs Vélez Sarsfield: ¿cuándo se jugará el partido?

El compromiso entre la ‘academia’ y la ‘V azulada’ ya fue reprogramado. Fue pactado para disputarse el sábado 17 de junio desde las 16:00 horas de Perú en el estadio Presidente Perón. Ambos conjuntos tendrán dos partidos en la competencia doméstica previos a enfrentarse.

Próximos partidos de Racing Club, incluido duelo contra Vélez Sarsfield. (Racing Club)

Paolo Guerrero espera más minutos con Racing Club

El ‘Depredador’ regresó a la titularidad con el cuadro de Avellaneda el domingo 28 de mayo, cuando visitaron a Defensa y Justicia en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. El cotejo quedó igualado 1-1 y el incaico se mantuvo en el terreno de juego durante toda la justa deportiva.

El veterano ariete de 39 años se había perdido los partidos con Talleres y Platense debido a una inflamación en la rodilla, volviendo a tener actividad ante Aucas por Copa Libertadores 2023 como sustituto. Los minutos de los que viene gozando por decisión de su entrenador Fernando Gago (692 en todas las competiciones) no parecen ser suficientes para él y así lo hizo saber públicamente una vez culminado el duelo con el ‘halcón de Varela’.

“Espero estar el próximo partido, es mi anhelo, para eso trabajo duro, para estar dentro de los once, al final el que decide es ‘Fer’ (Fernando Gago) y siempre lo tengo que respetar”, declaró para Racing Radio.

Otro aspecto que no tiene satisfecho al ex Internacional de Porto Alegre son las pocas situaciones de gol con las que dispone. “Necesitamos mejorar el último pase, yo sobre todo quisiera tener más oportunidades de gol, todo delantero quiere eso, pero necesitamos trabajar y mejorar”.

El elenco ‘albiceleste’ vive dos presentes totalmente diferentes. En el certamen Conmebol es puntero del Grupo A y se mantiene invicto con 10 puntos, el doble que su escolta Flamengo, teniendo casi cerrada su clasificación a octavos de final a falta de dos fechas. Todo lo contrario ocurre en el ámbito local, pues no gana hace ocho juegos, ubicándose en el puesto 21 con 19 unidades.

Paolo Guerrero mostró su disconformidad por no contar con chances de gol en Racing Club.

El calvario de Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield

Si Paolo Guerrero y Racing Club no la pasan bien en el fútbol argentino, la situación de Ricardo Gareca en Vélez no es muy distinta. El ‘Flaco’ retornó a Liniers entre bombos y platillos, pero no ha conseguido ganar más de un solo partido de 12 disputados. Tras su último empate 2-2 con River Plate en condición de local, el ‘Tigre’ dejó una dura frase que refleja el momento que viven en la institución.

“En el club estamos en una etapa en la que necesitamos pastillas para dormir, todos estamos viviendo una etapa que no te permite estar tranquilo y estamos a full con este tema. Estoy enchufado y vivo para Vélez, lo único que me obsesiona en este momento es salir de esta situación”, mencionó en conferencia de prensa.

Su equipo marcha en el puesto 22 con 18 puntos y ello tiene preocupado al entrenador, pero mantiene la confianza en sus dirigidos. “Necesitamos confiar en nosotros y recuperar la confianza. La única manera de lograr eso será si nos volvemos protagonistas”.

El extécnico de la selección peruana dijo que toma pastillas para dormir luego de los partidos. (Video: Vélez TV).

Racing vs Vélez se disputará entre amistosos de Perú

El Racing vs Vélez fue pauteado para el sábado 17 de junio y en medio de ese evento deportivo, la selección peruana sostendrá dos amistosos por fecha FIFA. El viernes 16, la ‘bicolor’ enfrentará a Corea del Sur, mientras que el martes 20 chocará con Japón. En caso Juan Reynoso convoque a Paolo Guerrero, no estaría disponible para recibir a Gareca Nardi en el ‘Cilindro’.