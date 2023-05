Paola Lazarte precisa sobre autos colectivos: “No vamos a formalizarlos ni apoyar ninguna medida que lo haga”

Paola Lazarte se refirió al problema de los colectiveros. RPP

La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, aseguró que su cartera no respaldará la formalización de los autos colectivos, tal como propone la iniciativa de Ley N.º 04909/200 CR presentada, en mayo de este año, por el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre.

Todo lo contrario. Apostarán por el transporte urbano masivo como lo es el Metropolitano, los corredores complementarios, y la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Lima. Así lo señaló en recienta entrevista a RPP.

“Nuestra posición como Ministerio de Transporte y Comunicación es por la defensa del transporte masivo. Hemos sido muy enfáticos, en no defender ni respaldar posiciones que quieran formalizar el auto colectivo. Este es un transporte que no es formal, no es seguro y existe porque no se ha desarrollado el transporte masivo desde que se creó la ATU”, expresó tajante la ministra del MTC.

La cabeza del MTC precisó que apuestan por el transporte masivo.

Dejó en claro que el Congreso de la República es independiente y que puede presentar las leyes que considere. Sin embargo, si el mencionado proyecto de ley es aprobado en el Parlamento, el Ejecutivo tendrá que observarla.

“Hemos puesto nuestra opinión bien clara. No vamos a aceptar autos colectivos. Lo que necesitamos es tener rutas de Corredores, Metropolitanos y Metros funcionando. Además, de otros medios de transporte como los teleféricos y el ordenamiento de las ciclovías. Rechazamos cualquier tipo de (comentarios) sobre que nuestra decisión está liada a cualquier posición de formalización de colectiveros”, indicó.

Responsables de la lentitud del transporte urbano formal

Explicó que la razón por la que el transporte urbano formal no ha logrado desarrollarse en estos años es debido a que las entidades encargadas “no se han comprado el pleito político”. Lamentó que el transporte de hoy esté limitado a rutas cortas y sea muy costoso para el ciudadano de a pie.

“Un efecto colateral de no hacer las cosas a tiempo, es tener negocios cerrados por meses y años porque no avanza la Línea 2 del Metro de Lima como debiera ser. La misma Contraloría reconoce que el responsable de la gestión de adquisición de predios de interferencia es la ATU. Por eso, quiero dejar el mensaje claro. No es que querramos socavar el poder o la autonomía de la ATU, queremos que ya empiece andar”, precisó.

Corredores complementarios están en crisis y podrían dejar de operar a finales de junio. | Composición Infobae

Nueva carretera Central

La titular del MTC explicó que la nueva Carretera Central estuvo normada para ser vinculada con la carretera La Oroya y conectar con seis regiones del país, incluido Lima y zonas colindantes. Con ese fin, se habilitó a la región de Lima y Junín para que armen un perfil, pero solo el primero logró concretarlo.

“Solo la región de Junín cumplió con la tarea, y el gobierno regional de Lima nunca terminó el perfil. Por eso cuando hablamos de la idea del Colegio de Ingeniero de Lima, (que propone el) trazo que pasa por La Chutana, hablamos de que no existe ningún proyecto de inversión pública registrado con ese trazo. No existe un costo económico, no hay estudios de geotecnia o topografías”, detalló.

Propuesta de PMO Francia sobre Nueva Carretera Central.

Aclaró que el Corredor Verde, que se está desarrollando con la modalidad de gobierno a gobierno, sí llega a conectar el Centro del país con el Gran Mercado Mayorista de Santa Anita. Negó que tenga un costo excesivo. Además, precisó que el proyecto todavía no se ha aprobado, aún sigue en proceso de evaluación.

“El corredor verde, no es el proyecto que hizo el Gobierno Regional de Junín porque era más vulnerable para los efectos climatológicos, tenía más impactos en zonas arqueológicas y agrícolas… Lo que se hizo es evaluar de manera dimensional y ver cuál tiene un menor impacto en el medio ambiente, en el tema climatológico, en las zonas agrícolas y turísticas… Nos dicen este trazo es el doble (del costo), pero los perfiles siempre son referenciales, finalmente lo que hace un proyecto es atender una necesidad”, precisó.

Paola Lazarte se comprometió con aprobar el proyecto del Corredor Verde en el mes de junio. Puntualizó que el proceso de evaluación está dentro de los plazos.