Pedro Suárez Vértiz pidió disculpas al ‘Cuto’ Guadalupe por criticarlo y publicitó su restaurant

Pedro Suárez Vértiz pidió disculpas públicas al 'Cuto' Guadalupe.

Pedro Suárez Vértiz usó sus redes sociales para disculparse con Luis ‘Cuto’ Guadalupe. Después que el deportista tomara a mal su primer post, esta vez, el cantante explicí que quiso defenderlo y almentó que él se incomodara.

Además, no solo reafirmó la admiración y respeto que siente por él, sino que también promocionó su restaurante.

“Querido Cuto. Quise destacar tu condición de macho alfa (porque todos los futbolistas lo son), para minimizar lo ocurrido. O ponerte muy por encima de todo. Pero no me ligó”, fue lo primero que escribió el cantante en su cuenta de Facebook.

“Y aunque al público le gustó mi texto, a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien. Por lo tanto, te pido disculpas. Te admiro y respeto mucho. Buenos días querido Cuto”, escribió este domingo 28 de mayo.

Después hacer públicas sus disculpas, se animó a promocionar el restaurant del exfutbolista, por ser “uno de los mejores en comida”.

¿Por qué se enojó ‘Cuto’ Guadalupe con Pedro Suárez Vértiz?

El pasado 17 de mayo, días después que salió a la luz el ampay de Charlene Castro, pareja ‘Cuto’ Guadalupe; Pedro Suárez Vértiz publicó un extenso mensaje dirigido al exfutbolista. Aquí el cantante resaltó al deportista, pero también le pidió que no mate al mensaje, en referencia a Magaly Medina.

“Querido Cuto. Tú como figura pública sabes perfectamente que hay dos tipos de hombres engañados: Los que lo saben y los que no. Si yo aplicara mis testimonios sobre tantas infidelidades (tanto masculinas como femeninas) no me hubiera casado nunca. En realidad el matrimonio es una cuestión de optimismo. Jamás de realismo. Sino te mueres. El que busca, encuentra. Eso no lo olviden jamás”, fueron las palabras del artista en aquel entonces.

“Nada te diferencia de todos nosotros. Y menos de los que se burlan de ti. Porque esos serán los más engañados. Esa escoria pagará setentaisiete veces siete, sus mofas. Porque la infidelidad es parte de la sociedad. Por mi manera de ser (huevero, buen hombre y medio culto) soy el mejor amigo de todas mis amigas. Y estoy realmente impresionado con la cantidad de conatos de romance que tienen las mujeres. Recuerda que el hombre busca. Pero a la mujer la buscan. Tienen 100 a 1 más oportunidades de un flirt, que nosotros. Los hombres son fieles por falta de oportunidades. Las mujeres son fieles de pura buena gentes”, acotó el cantante.

Pedro Suárez-Vértiz dedicó post a 'Cuto' Guadalupe.

Sin embargo, lo último que escribió en su texto es lo que no le habría gustado al exfutbolista, pues defiende a Magaly Medina abiertamente, indicando que solo hizo su trabajo al difundir el ampay de la madre de su hijo.

“Pero ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly. Ambos sabemos quienes somos, y sobretodo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero. Tú seguirás siendo mi modelo de espiritualidad. Que el mundo no te venza querido amigo”, escribió.

Pedro Suárez Vértiz finalizó este texto felicitándolo por la actitud que tuvo con su pareja ante este ampay. Como se recuerda, Cuto señaló que había perdonó a Chalene Castro, pues él tampoco era un santo.

“Saludo el perdón a tu mujer. Porque tú sabes que has pasado por lo mismo”, dijo.

Pedro Suárez Vértiz publicó mensaje, luego que pareja de 'Cuto' Guadalupe fuera ampayada. (Instagram)

La respuesta de ‘Cuto’ Guadalupe

A través de su columna en Trome, el exfutbolista respondió a Pedro Suárez Vértiz, dejando en claro que no le había agradado su mensaje. Le agradeció el consejo de una peculiar manaera.

“He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar que no se los pedí porque no somos amigos, aunque he escuchado sus canciones en muchas oportunidades. Lo digo con humildad y sin soberbia. Yo creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”, comentó en un principio.

En otro momento, refuró que haya defendido a Magaly Medina. “Discrepo cuando Pedro señala “No culpes a Magaly” y cuando dice “Cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia”. Sería conveniente que Pedro sepa diferenciar lo que es noticia y lo que es un acto contra la ley. Aquí no se trata ni de mensajeros ni de Magaly. Se trata de que ya es tiempo en nuestro país que se respete los derechos de las personas”, indicó.

“Ojalá eso lo entienda Pedro y más bien le dé ese consejo a su amiga Magaly. El grado de responsabilidad de cada quien lo determinará la justicia. Por lo demás, es su punto de vista y punto”, finalizó el deportista.