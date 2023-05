John Kelvin: abogado pide que lo liberen tras negar que cometió delitos

John Kelvin busca salir de prisión por segunda vez. (Foto: Difusión)

El cantante de cumbia John Kelvin o Jonathan Sarmiento podría salir de prisión en las próximas horas, comunicó su abogado, Ricardo Franco de la Cuba. Recordemos que él permanece en prisión desde el pasado 11 de febrero luego de que lo condenaron por los delitos de violencia sexual y psicológica contra Dalia Durán, la mamá de sus hijos.

El 16º Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar lo condenó luego de que Durán alertara que John Kelvin intentó acercarse a ella y la agredió verbalmente en la vía pública. Esto ocurrió a pesar de que la justicia peruana ordenó que el artista se aleje de la mamá de sus hijos.

Matilde Falcón Suárez, fiscal adjunta superior, pidió que se confirme la prisión preventiva en contra de John Kelvin porque volvió a cometer violencia contra Dalia Durán y desobedeció a la autoridad. Detalló que esto ocurrió cuando la víctima llegó a su casa con sus hijas de 5 años y encontró al sujeto junto a su primo en el intercomunicador de su casa.

En marzo de 2023, el Poder Judicial declaró por mayoría de votos que el cantante permanezca tras las rejas. Es decir, rechazaron su pedido de apelación con el que buscaba revocar la prisión preventiva que ordenaron por denuncias de violencia de parte de Dalia Durán.

Dalia Durán respondió a primos de John Kelvin.

En esta audiencia, solo uno de los tres magistrados que integraban la sala estuvo a favor de que excarcelen a John Kelvin. Decidió que le den comparecencia con restricciones. Pero los otros dos jueces se negaron, por lo que se optó porque permaneciera en la cárcel durante nueve meses, con opción a que este plazo se aumente.

“Me parece lo más justo que siga en prisión. Yo a ese señor no le voy a perdonar todo el daño que nos ha causado. Solo Dios podrá perdonarlo. Todavía siento dolor porque es volver a revivir lo mismo, pero no por él. Lo que sí puedo decir es que estoy fuerte. Aquí ya no hay manipulación ni llanto que me importe, solo mis hijos”, respondió Durán.

Para que John Kelvin permanezca libre mientras lo investigan, su abogado aseguró en abril de 2023 que él tiene buena conducta en el penal donde está recluido.

Dijo que él enseña en el taller de música en el penal e intentó demostrarlo.

Ahora, su abogado Ricardo Franco de la Cuba dijo que volvió a presentar una solicitud al Poder Judicial para que ordenen que la investigación fiscal en su contra continúe con él en libertad. Así lo dijo al medio de comunicación Trome.

El abogado explicó que la primera vez que se discutió su libertad no le dieron suficiente tiempo para sustentar el pedido.

“Se está pidiendo su libertad. En el primer cese (de prisión), fuimos sorprendidos porque nos dieron dos horas para defenderlo y, en este segundo pedido, hemos debatido nuevas pruebas porque declaró el comisario y la psicóloga”, declaró.

En esa línea, dijo que han hallado muchas pruebas que demuestran que él no cometió violencia contra Dalia Durán y que en 48 horas obtendrán una respuesta de parte del Poder Judicial.