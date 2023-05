Testigo clave desmiente a Dina Boluarte y confirma que Henry Shimabukuro sí fue cercano a la presidenta en campaña

La fiscalía investiga a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. (Presidencia del Perú)

Marcela Saldarriaga, exdirigenta de la campaña de Dina Boluarte durante su postulación a la vicepresidencia de la república con Perú Libre, desmintió que la ahora jefa de Estado haya siempre repelido al empresario Henry Shimabukuro en el camino recorrido en las últimas elecciones y confirmó haber escuchado que este era quien “gastaba”.

Para un informe de Cuarto Poder, Saldarriaga reveló que la propia Boluarte le respondió que Shimabukuro “formaba parte de la comitiva” en una de las actividades de campaña.

“(Shimabukuro) llega con Dina... Llegan todos juntos. Yo le pregunté qué hace acá ese señor y me dijo: ‘forma parte de la comitiva’. Vinieron juntos”, declaró al dominical la exdirigenta.

Henry Shimabukuro y Dina Boluarte se conocieron en la segunda vuelta de la campaña de Pedro Castillo

En otra oportunidad, Saldarriaga recordó que el controvertido empresario iba abordo de una camioneta de campaña, mientras que Boluarte recorría a pie y tenía contacto con sus potenciales votantes.

“Yo no me he reunido con el señor Shimabukuro. La foto que aparece es como las tantas personas que se tomaron foto conmigo”, afirmó la mandataria, el pasado 21 de marzo de este año.

Dos días después, el 23 de marzo, la presidenta indicó: “Dina Boluarte no tenía financistas, como dicen. Si en algún momento viajamos a dos regiones fueron por invitación expresa. Dina no tenía ni para los pasajes”.

Dina Boluarte siempre ha negado que Henry Shimabukuro ha tenido algún tipo de participación en el financiamiento de su campaña a la vicepresidencia de la república.

Shimabukuro, quien aparece en una foto de la celebración del cumpleaños 59 de la entonces candidata a la vicepresidencia, presentó viajes de pasajes con asientos fila a fila con Boluarte, quien aún sigue negando que este haya tenido algún papel en su campaña.

Además, Saldarriaga confirmó a que hubo un cuaderno de control con las actividades de Boluarte y que este fue manejado por Maritza Sánchez, exasistenta de la ahora mandataria, que acusó a Saldarriga de pedir a Shimabukuro 150 mil soles.

“Que la agenda que supuestamente andan diciendo que es mía, nunca le encargué a ella ni a nadie que tuvieran una agenda a nombre de Dina Boluarte. No tuve asesoras, secretarias ni asistentes. Dina caminó con su alma sola aquí en Lima, haciendo campaña”, declaró la jefa de estado, para negar una vez más la imputaciones en su contra.

Exasistente de Dina Boluarte, durante campaña electoral de 2021, respondió en calidad de testigo ante el Ministerio Público, en el marco de investigación a actual presidenta.

“A mí no me consta que el señor Shimabukuro haya dado un solo sol ni para el Club Departamental Apurímac ni para absolutamente nada”, también señaló Boluarte.