Dina Boluarte respalda elección de Josué Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo

Dina Boluarte respaldó elección de Josué Gutiérrez Cóndor como nuevo defensor del Pueblo.

La presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra respaldó la juramentación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, a pesar de que la sociedad civil señaló que su elección, a cargo del Congreso, es irregular porque incumple con requisitos del cargo, establecidos por la Constitución.

Mediante la cuenta de Twitter de la Presidencia del Perú, se comunicó que la mandataria tiene intención de trabajar con la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez Cóndor, para “garantizar los derechos fundamentales de todas las peruanas y peruanos, en especial, de los más vulnerables”.

Difundió esta posición en un contexto en el que también se le señala como responsable de las decenas de asesinatos cometidos durante las protestas en su contra, así como de las lesiones contra cientos de personas que salieron a las calles desde diciembre de 2022 para pedir su renuncia a la presidencia de la República.

Su respaldo al nuevo defensor del Pueblo se dio luego de que el Congreso rechazara, con 79 votos en contra, volver a debatir la elección de un nuevo jefe de esta entidad pública, dedicada a velar por los intereses de la ciudadanía. El pasado jueves 18 de mayo, en la sesión del Pleno del Parlamento, la mayoría de congresistas se opusieron a reconsiderar la elección de Josué Gutiérrez Cóndor.

El Congreso lo eligió como nuevo defensor del Pueblo con votos de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre y otras agrupaciones de izquierda, pues se sabe que Gutiérrez fue abogado de Vladimir Cerrón.

Días previos al debate para elegir al jefe de la Defensoría del Pueblo, Gutiérrez Cóndor contó que acudió al local principal de Fuerza Popular, donde se encontró con la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

“Para mí, el apoyo de Fuerza Popular sería un honor. Yo, en principio, me encuentro sumamente agradecido de que Fuerza Popular me haya invitado a una reunión. Considero que ha sido un gesto de mucha relevancia en el quehacer político y, como es natural, en esa reunión estuvo la señora Delia, me encontré con ella y la saludé. La vi a Keiko Fujimori. Fue un acto muy democrático”, narró al diario La República.

Perú Libre y Fuerza Popular suelen coincidir en sus posturas políticas en el Congreso de la República. (Composición: Infobae)

Los exdefensores del Pueblo Walter Albán y Eduardo Vega emitieron comunicados para criticar la elección de Josué Gutiérrez Cóndor. Aseguraron que la Constitución Política exige que el defensor del Pueblo tenga cualidades éticas y profesionales, lo que para ellos incumple la nueva autoridad.

Para Albán, quien ocupó el cargo entre 2000 y 2005, Josué Gutiérrez Cóndor incumple este requisito porque defendió legalmente a Vladimir Cerrón y porque integró el Partido Nacionalista del Perú, cuando fue dirigido por Ollanta Humala, hoy investigado por lavado de activos.

“¿Cuál es la reputación de este señor e independencia? Fue militante hasta marzo de Perú Libre y antes estuvo en el partido humalista”, señaló.

En tanto, Eduardo Vega opinó que es vergonzoso que el Parlamento lo haya elegido como defensor del Pueblo porque carece de cualidades éticas y profesionales.

“Qué tristeza ver como se destruye la Defensoría y se debilita la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía”, difundió mediante su cuenta de Twitter.