Enrique ‘Yuca’ Espejo sobre condena por tocamientos a Clara Seminara: “Es primera instancia, aquí nadie ha ganado nada”

Enrique Espejo, Yuca, respondió ante su sentencia por tocamientos indebidos | Magaly TV La Firme

Eduardo Pinto Espejo Peña, comediante más conocido como “Yuca”, se pronunció luego de conocerse que fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por realizar tocamientos indebidos en contra de Clara Seminara

Ambos fueron compañeros de elenco en el programa “El wasap de JB” hace cuatro años y allí se dio este hecho.

Al respecto, Enrique ‘Yuca’ Espejo fue abordado por las cámaras de “Magaly Tv, la firme” y consultado sobre la sentencia que falló a favor de Clara Seminara y cómo la recibía.

“[¿Cómo ha tomado esta decisión judicial?] De la manera más natural, en el sentido de que la justicia, en este momento, ha dado su veredicto en primera instancia. Ojo al parche, en primera instancia. Entonces, aquí nadie ha ganado nada. Estamos en una situación como al comienzo por decir algo. Entonces, este Dios, sabe Dios todopoderoso de mi padre, señor Jesús, que yo soy inocente”, declaró ante las cámaras del programa de Magaly Medina.

“[¿Usted le pediría disculpas a Clara Seminara por lo que pasó?] Como digo, soy inocente”, complementó el cómico.

Esta pregunta fue realizada a partir de un pronunciamiento de Clara Seminara también para dicho medio, donde señaló que este proceso no se hubiera dado si recibía unas disculpas por el incidente.

Se dictó tres años de prisión suspendida a Enrique ‘Yuca’ Espejo por realizar tocamientos indebidos en contra de Clara Seminara. | "Magaly Tv, la firme"

“Algo que se pudo haber resuelto si el agresor hubiera hecho unas disculpas públicas. Si él pedía una disculpa pública, como se debe, yo no lo denunciaba, pero yo moralmente quisiera que él haga unas disculpas pública”, señaló la comediante desde Madrid (España), donde reside hace dos años y desde donde ha seguido con el proceso.

“[¿Hasta ahora quisieras que él se disculpe públicamente?] Sí, claro. ¿Es lo mínimo, no?”, añadió.

Los detalles

Eduardo Pinto Espejo Peña, “Yuca”, fue sentenciado esta semana por el 36º Juzgado Penal Liquidador de Lima por realizar tocamientos indebidos en contra de Clara Seminara. El proceso se inició en el 2019 con la denuncia de ella.

“Condenando a Eduardo Pinto Espejo Peña como autor del delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor, en agravio de Clara Seminara Caldas. Por tal, se dispone tres años de pena privativa de la libertad”, se leyó sentencia.

Clara Seminara contó que “Yuca” ha reconocido que realizó dichos actos, pero no considera que hayan sido un error.

“Él reconoce que me tocó, pero no reconoce que sea un error porque no me sentí bien porque me vulneró, me faltó el respeto y cometió un delito”, señaló.

En detalle, este hecho ocurrió en el 2019, mientras se realizaba la grabación de un programa de “El wasap de JB”, según narró ella.

“Estábamos esperando para hacer una grabación. Y se me acerca “Yuca”. Como yo boxeo, se me para de frente y me dice ‘¡ay, tú sabes boxear, pero yo soy peleador callejero!’ y se cuadra. Le hago un par de cosas. Un, dos, de boxeo. Ni siquiera le golpeé, ni siquiera lo toqué. Me río y le digo ‘ya, ya me aburriste’. Me voy a voltear para irme y me toca, me mete la mano, un nalgazo”, contó Seminara.

También señaló que está satisfecha, de momento, con el fallo, dada las pruebas que ha presentado y más.

“Con todas las pruebas que presentamos y con todo, cómo se ha dado el proceso, me imaginaba y esperaba que sea así, ¿no? Aparte, estoy diciendo la verdad, nunca he cambiado la versión, nunca me he contradicho, siempre he mantenido lo mismo [versión]. Y he presentado pruebas. La pericia psicológica salió a mi favor, [en cambio] ha habido contradicciones de la otra parte”, indicó.

Clara Seminara respaldó este fallo y agregó que es un buen precedente para que más mujeres denuncien este tipo de acciones. En tanto, Enrique ‘Yuca’ Espejo señaló que va a apelar.