Miguel Ángel Rodríguez Mackay criticó respuesta de Ana Gervasi a México y Colombia: “Debería tener altura”

El excanciller Miguel Rodríguez Mackay habla en exclusiva con Infobae.

El excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay se refirió a las recientes idas y vueltas a nivel diplomático que se ha generado con los mandatarios de México y Colombia. Tanto Andrés Manuel López Obrador como Gustavo Petro siguen sin reconocer el gobierno de Dina Boluarte y se niegan a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. En respuesta, la canciller peruana Ana María Gervasi emitió su malestar, mientras que el premier Alberto Otárola lanzó gruesos adjetivos contra los máximos representantes de dichos países.

“Estoy muy preocupado por los sobresaltos, estas idas y vueltas, ya parece un vecindario más complicado que el del Chavo del 8. La Alianza del Pacífico ha sido la ventana abierta que México, Colombia, Chile y Perú le han vendido al mundo entero. Por eso es que el mundo se fue acercando y hoy se tiene 62 países u organizaciones observadoras que no las tiene la Unión Europea ni otros lados”, dijo a RPP.

Señaló que no se ha visto nada nuevo en las recientes declaraciones de AMLO. Para él, Dina Boluarte es una usurpadora de poder, y repite la creencia de que en Perú hubo un golpe de Estado para sacar del poder a Pedro Castillo.

Rodríguez Mackay cree que la canciller, buscando ser directa, ha ido más allá. “Al igual que el presidente del Consejo de Ministros, que hoy estaba diciendo que son caimanes del mismo pozo. Cuidado, no es eso lo que la estrategia estaba buscando. A mi juicio, no esperamos un Hugo Chávez en las palabras de Alberto Otárola. Porque Chávez usó esta frase cuando se refería a Alan García y Alejandro Toledo”, apuntó.

Mensaje de canciller Ana Gervasi sobre pronunciamiento de presidentes de México y Colombia. YouTube

El excanciller insiste en que el tema político debió manejarse diplomáticamente, y las palabras de Gervasi no han sido diplomáticas. Incluso criticó que la ministra de Relaciones Exteriores conmine a los países que no deseen trabajar en el marco de la Alianza del Pacífico a considerar suspender su participación en este mecanismo. “Yo me puse inmediatamente a pensar en un juego de ronda, donde los tres pueden dejar a Perú afuera. Te quedas en el aire, cuando Alan García Pérez es el que forjó la Alianza”, precisó.

Para Rodríguez Mackay, se debe buscar formar un grupo más compacto para ir al mundo y vender todo lo mejor que tiene América Latina. “Hay que decirle que hay una protesta del Estado peruano, pero hay forma de protestar, de hacerlas en diplomacia”.

“En México y Colombia hay tremendos presidentes y responsables. No están entendiendo lo que significa liderar a un país y lo están retrotrayendo. Políticas exteriores del cangrejo para Colombia y para México. La diplomacia debe buscar que eso no caiga, si el nivel político falla, la diplomacia está para amortiguar. Pero estamos viendo que la diplomacia no está cumpliendo ese rol”, dijo el excanciller.

En esa línea, dijo que les estamos diciendo a Petro y a AMLO injerencistas, porque se entrometen en los asuntos internos del Perú, pero a la vez, la canciller se mete en los asuntos de México y cuestiona al presidente. “Debería tener altura, como la diplomacia de Javier Pérez de Cuéllar o de Allan Wagner”, refirió.

El diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar

Sobre la presidencia remota

En referencia al proyecto que busca que Dina Boluarte pueda dirigir el país de manera remota, lo calificó como infantil. “Yo creo que la presidenta debe salir, lo he dicho en miles de columnas. La jefa de Estado personifica a la Nación y nadie como ella para ser eficaz y efectiva para los intereses de Perú en el frente internacional. Pero nadie gobierna remotamente”, indicó.

Se mostró de acuerdo con que el presidente del Congreso asuma el cargo temporalmente para que el Estado no quede acéfalo.

“Ese espíritu debemos mantenerlo con una adecuación normativa, con buena voluntad del Congreso. No podemos ser insensatos teniendo a la presidenta solamente dentro del país. Eso no corresponde, sería la esclavitud humana a las leyes, cuando es al contrario”, manifestó.