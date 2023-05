Daniela Darcourt preocupada tras incendiarse inmueble de su tío: cantante agradeció a vecinos por ayudar

Daniela Darcourt se pronunció sobre el incendió del inmueble de uno de sus familiares. El hecho ocurrió en La Victoria, lugar donde llegaron personal de la Unidad de Rescate de la Policía y cerca de cinco unidades de bomberos para atender la emergencia.

La vivienda es de la familia de Daniela Darcourt. Al lugar se acercó la salsera para ayudar a sus seres queridos. Según contó la artista, en el recinto viven adulltos mayores, quienes afortunadamente no se encontraban en casa a la hora del incendio.

Los bomberos pudieron salvar a las mascotas de la familia y los vecinos fueron evacuados para poder controlar el incendio. “¿Preocupada? Sí, claro, familia es familia. Aquí estamos tratando de resolver todos. Las pérdidas materiales se recuperan con el paso del tiempo; pero la vida humana es lo que uno siempre valora y rescata, yo le agradezco a Dios y a la vida que toda mi familia está bien”, fue lo primero que dijo Daniela Darcourt a Latina.

Daniela Darcourt se mostró preocupada por incendió de un familiar. Latina

Asimismo, agradeció a los vecinos de La Victoria por ayudar a avisar lo que estaba sucediendo en la casa de

“Quiero agradecerle a la gente del barrio que nos pasó la voz, a todos. Así como los ves colaborando, así es La Victoria”, indicó la salsera, quien también se mostró agradecida con la reacción de la policía de rescate, defensa civil y los bomberos.

“Los animalitos de la casa están bien, es un milagro que hayan podido salir, bueno, la gente ha actuado súper rápido”, acotó la cantante.

Daniela Darcourt prefirió no dar el nombre de su familiar. Además, no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales.

El incendió ocurrió el mismo Día de la Madre. Sin embargo, no hubo muertes que lamentar.

Daniela Darcourt asistió al concierto de Karen Schwarz y Ezio Oliva

La cantante fue una de las invitadas de la pareja de esposos, quienes contrajeron nupcias por tercera vez este sábado 13 de mayo. Daniela Darcourt lució para esta ocasión un vestido color verde jade.

Este atuendo no fue apreciado por las críticas de moda. En este caso, Nicole Akari señaló que este traje le aumentaba la edad a la cantante de salsa.

“A Dani le suben mucho la edad siendo una chica bastante joven. Voy a reconocer que el maquillaje estaba impecable, pero el traje le pondría a una señora que no quiere que le vean el cuerpo, que está aburrida, es una túnica, la hacía más pequeña. No entendí la manga, era terrible. (..) La achicó de tamaño, no la armó”, detalló.

“Daniela tiene mucha personalidad y esto no es su personalidad. No sé quién la visto, pero cuando vi la foto no me agradó para nada. Daniela es hermosa, pero cada que la vista, no sé por qué cometen esos errores, de quererla aseñorar”, acotó la asesora de imagen.