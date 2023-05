Mamá de Angie Jibaja asegura que la modelo no necesita ser internada en un centro de rehabilitación. | Amor y Fuego.

Angie Jibaja decidió alejarse totalmente de los escándalos y viajó a Chile para reunirse con su madre, Maggie Liza, quien se ha encargado de cuidarla. Ambas se enlazaron al programa ‘Amor y Fuego’, donde hablaron sobre el proceso de rehabilitación de la popular ‘Chica de los tatuajes’.

Te puede interesar: Angie Jibaja asegura que Magaly Medina no investiga bien: “Patina a cada rato”

Asimismo, la exmodelo contó que desde hace varios meses se encuentra alejada de las drogas, por lo que decidió realizarse un examen toxicológico, esto con el objetivo de demostrar que se encontraba totalmente limpia.

“Yo no fumo ni cigarros ni tomo alcohol”, comentó bastante contenta Angie Jibaja cuando le contó a los conductores de ‘Amor y Fuego’ lo que ha logrado desde que se encuentra viviendo con su mamá en Chile.

Te puede interesar: Magaly Medina y su crítica a Angie Jibaja: “¿Cuántas veces la hemos escuchado decirlo [estar rehabilitada]?”

De otro lado, Maggie Liza reveló qué proceso siguió la exchica reality cuando llegó al país del sur. Ella de inmediato llevó a su hija a un centro de rehabilitación para que la pudieran evaluar y así la ayuden en su lucha contra el consumo de drogas.

“Primero la llevé a un centro de rehabilitación porque yo pensaba que era por las drogas, ahí la evaluaron y me dijeron que no necesitaba internamiento porque ella no es adicta, la doctora me dijo que a un adicto le cuesta aceptar rehabilitarse, le viene la abstinencia, le dicen una fecha y no cumple, pero ella entró por sus otros medios”, comentó.

Te puede interesar: Angie Jibaja arremete contra Magaly Medina: “Ha tratado de destruirme y nunca me suelta”

Además, para verificar que era real lo que le dijo el primer médico, la mamá de Angie Jibaja la llevó a un segundo especialista, quien le indicó exactamente lo mismo y le señaló que para que la exmodelo sea internada su vida tendría que estar corriendo peligro o poniendo en riesgo a otras personas.

“La doctora dijo que tampoco necesitaba limpieza de drogas. La llevé a otro doctor y me dijo lo mismo, que no tenía adicción y que para internarse, tendría que estar corriendo peligro su vida o la vida de otra persona”, añadió.

Angie Jibaja y todo los escándalos que marcaron su carrera. (Instagram)

Explica imágenes de Magaly Medina

Angie Jibaja afirmó que las imágenes que difundió Magaly Medina de ella en un fumadero son falsas, pues si bien aceptó que fumó marihuana con unos amigos en La Victoria, el lugar donde se encontraba era el sitio en el que ella creció cuando era joven.

“”Lamentablemente, uno ve a personas como ellos, humildes, personas de barrio y automáticamente Magaly los etiqueta como si estuviera en un fumadero. En realidad ese lugar es el lugar donde yo crecí, es el cerro Alto Perú y esa gente que estaba conmigo, son mis amigos de barrio”, señaló.