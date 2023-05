Lancha donde falleció Luis Miranda no prendía por falta de gasolina, reveló sobrino del periodista

Sobrino del periodista Luis Miranda brindó detalles de lo sucedido tras volcarse embarcación |VIDEO: Canal N

Luego de reportarse el lamentable fallecimiento del reconocido cronista Luis Miranda Rodríguez tras volcarse la lancha donde iba para cumplir sus labores periodísticas, se conoce más detalles. Jorge Suclupe, sobrino del hombre de prensa, habló de los trágicos minutos que tuvieron que pasar en el mar del Callao.

Suclupe cuenta que fueron contratados por un conocido de Miranda para realizar algunas fotografías y videos. Ya habían acabado su trabajado y estaban regresando en la lancha donde iba junto a su tío y dos personas a cargo del transporte. No obstante, esta embarcación no tenía “gasolina”.

“Al regreso en el bote donde nosotros estábamos, que era uno más pequeño, ya no tenía gasolina y el motor no prendía. La otra embarcación donde venía más gente, obviamente, sí tenía y ellos nos jalaron con una soga”, afirmó a los medios de comunicación.

Primeras imágenes del accidente en el Callao donde falleció el periodista Luis Miranda. Canal N

Hasta ese momento, todo iba bien, pero al llegar cerca a la isla El Frontón se percatan que la soga se desprende de la embarcación que les estaba apoyando y esta se voltea, por lo que preocupados se levantan para observar. Sin embargo, una fuerte ola también logró impactar la lancha donde iban.

“[Se] desprendió la soga por la corriente o por la fuerza. Cuando nos dimos cuenta la embarcación de adelante se volteó y todas las personas cayeron. Yo creo que ha habido más de 10 personas supongo. Solo hubo una niña”, precisó.

Asimismo, reveló que el periodista ni él tenían el chaleco salvavidas, solo las personas que iban en la otra embarcación. “Cuando yo les digo se volteó la embarcación y nos paramos para ver la ola de atrás nos agarró a nosotros también y volamos todos. Tratamos de sobresalir para llegar al bote, pero ya Luis estaba lejos”, agregó.

Sobrino de Luis Miranda reveló que lancha estaba siendo jalada: “No tenía gasolina y el motor ya no prendía”. Foto: Canal N

“A nosotros nos encontraron con una señora y una niña, quien fue a quien pudimos ayudar. Los demás que estaban más lejos que nosotros, ellos también trataron de llegar a su bote. Yo sé nadar y estaba con la mochila puesta con el drone y el celular en el bolsillo. Sentí en ese momento que me metí hasta al fondo y traté de salir. Me he demorado como dos a tres minutos para salir, porque el mar se movía”, relata Jorge.

Primeras investigaciones

De acuerdo con el capitán de Navío del Puerto del Callao, Harry Chiarella, señaló que las embarcaciones no tenían permiso para operar o realizar servicios turísticos. Asimismo, precisó que solo podrían llevar a máximo 12 pasajeros, pero en total fueron 20 personas rescatadas, de las cuales una fallecida.

“Tenemos un muelle exclusivo para embarcaciones de turismo de paseo a paseo, no se descarta que por feriado largo hayan querido salir por otro lado sin permiso”, mencionó.

Capitán de la Marina da detalles de la volcadura de lancha en el Callao donde falleció periodista Luis Miranda. Canal N

En tanto, Chiarella también confirmó que el comunicador no contaba con el chaleco salvavidas, lo cual habría podido mantenerlo con vida. Asimismo, indicó que realizarán las investigaciones correspondientes.

“Hemos podido rescatarlos, han estado flotando con chalecos. Lo más importante que lo hemos rescatado, una niña ya está bien y con sus padres. Solamente hemos tenido el saldo de un fallecido. Había dos menores de edad”, señaló el capitán de Navío del Puerto del Callao.

Este lamentable hecho dejó de luto al periodismo. Luis Miranda ha sido recordado por sus grandes reportajes, crónicas escritas y televisivas. Diferentes medios de comunicación han expresado el lamentable fallecimiento del hombre de prensa conocido también como ‘El Oso’ Miranda.