Frases de buenos días para dedicar a una persona especial

¡Solo pensar en ti me hace feliz! Gracias por ser como eres.

Cuando me despierto y te escucho cantar en la ducha, desearía que ese sonido pudiera ser el comienzo de mi día todas las mañanas.

Fuiste la primera persona en la que pensé cuando desperté, y me hizo sonreír. Solo quería hacerte saber cuánto te quiero.

Me desperté esta mañana con una sonrisa, pensando en ti y en lo agradecido que estoy de que estés en mi vida.

Solía odiar las mañanas, pero ahora no veo la hora de despertar contigo a mi lado.

Todas las noches me acuesto deseando dulces sueños contigo, pero cuando me despierto, me alegro de que nuestro amor sea una realidad.