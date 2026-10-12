Perú

¿Popcorn de maíz morado?: Una investigación de la Universidad Agraria La Molina muestra que es posible

Una tesis de 2023 de la UNALM desarrolló híbridos que combinan la pigmentación del maíz usado para la chicha morada con la capacidad de reventar propia de la canchita

Mazorcas de un híbrido simple (lado izquierdo) y sobres conteniendo mazorcas de distintos híbridos en pleno secado (lado derecho)
Mazorcas de un híbrido simple (lado izquierdo) y sobres conteniendo mazorcas de distintos híbridos en pleno secado (lado derecho)
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Son comunes en los cines, las fiestas infantiles y las reuniones frente a una película. En Perú también se les conoce como canchita y, en otros países, como palomitas de maíz. Suelen venderse blancas o amarillas, muchas veces cubiertas de mantequilla o listas para preparar en microondas. Pero también podrían venir del morado: el morado. Una tesis de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) demostró que es posible desarrollar maíz morado con capacidad de reventar para producir popcorn.

La investigación fue presentada en 2023 por Elías Hugo Huanqueño Coca, quien obtuvo el grado de doctor en Agricultura Sustentable con el trabajo “Desarrollo de híbridos simples de maíz popcorn morado mediante métodos convencionales”.

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El resultado no es una canchita disponible aún en supermercados o salas de cine, sino la identificación de híbridos con potencial para convertirse en ese producto. La investigación desarrolló 11 híbridos simples de maíz morado reventón, seleccionados por sus características de color, expansión y rendimiento.

Plantas de líneas de maíz morado reventón con mazorcas protegidas que contienen semillas de los híbridos simples
Plantas de líneas de maíz morado reventón con mazorcas protegidas que contienen semillas de los híbridos simples

La cruza entre el maíz Kculli y la raza Confite

El punto de partida fueron dos razas nativas peruanas. La primera, Kculli, se distingue por sus granos de pericarpio oscuro y por la pigmentación presente en la coronta. Es uno de los maíces asociados a preparaciones como la chicha y la mazamorra morada. La segunda, la raza Confite, posee granos que revientan cuando se exponen a altas temperaturas.

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La tesis buscó reunir ambas cualidades mediante mejoramiento genético convencional. Los investigadores cruzaron poblaciones de Kculli y Confite, luego evaluaron 256 líneas segregantes, es decir, grupos de plantas que expresaban distintas combinaciones de los rasgos heredados.

El desafío no era menor. El maíz Kculli tenía pigmentación morada, pero no reventaba; el Confite sí producía palomitas, aunque sus granos no presentaban el color oscuro. El trabajo evaluó el volumen de expansión, la pigmentación del pericarpio, el porcentaje de granos que lograban reventar y el rendimiento por hectárea.

Los ensayos se realizaron en Huánuco y en parcelas de La Molina. Según los resultados, las condiciones ambientales influyeron en el comportamiento de las plantas: los promedios más bajos se registraron en Huánuco, mientras que una de las evaluaciones en La Molina alcanzó mejores valores.

Granos y rosetas seleccionadas
Granos y rosetas seleccionadas

De 256 líneas evaluadas a 11 híbridos potenciales

Tras medir los resultados de las 256 líneas, la investigación seleccionó 80 por su combinación de coloración y capacidad de expansión. De ese grupo, 12 mostraron mayor estabilidad en los ambientes evaluados. Después se cruzaron con un probador de maíz reventón de grano amarillo, lo que permitió obtener 109 híbridos simples.

Esos híbridos se compararon con 12 testigos derivados de maíz reventón comercial. Finalmente, el estudio eligió 11 materiales potenciales, con un promedio de 24,3 mililitros por gramo de volumen de expansión, 47,4% de pigmentación del pericarpio y un rendimiento medio de 6 toneladas por hectárea.

El volumen de expansión permite observar cuánto aumenta el grano después de reventar, una característica relevante para la textura y el tamaño de la palomita. En las pruebas, el porcentaje de granos expandidos también varió según el genotipo, la humedad y las condiciones de tostado.

Una alternativa a las importaciones de maíz reventón

La tesis ubica el proyecto en un mercado donde Perú consume maíz reventón importado, principalmente desde Argentina, Brasil y Estados Unidos. El documento señala que las variedades nativas reventadoras no suelen cultivarse a escala comercial por sus bajos rendimientos.

El desarrollo de popcorn morado plantea una opción basada en razas peruanas y en el valor del maíz pigmentado. La investigación no reporta una variedad comercial liberada ni un producto listo para la venta, pero deja una base de híbridos para futuras evaluaciones agronómicas, de procesamiento y de aceptación entre consumidores.

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