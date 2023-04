Martín Pérez Guedes reprochó falta de efectivad de Universitario pese al triunfo sobre Sporting Cristal

Martín Pérez Guedes llegó a Universitario procedente de Melgar por una temporada. (Foto: A Presión)

Universitario de Deportes superó 2-0 a Sporting Cristal por la fecha 13 del Torneo Apertura 2023 y continúa con su gran estado de forma en Liga 1. El equipo ‘crema’ logró ganarle a los del Rímac casi cinco años después y lo consiguió con tantos del mediocampista argentino Martín Pérez Guedes y el delantero José Rivera.

Precisamente, el ex Universidad San Martín y FBC Melgar analizó el cotejo con el ‘cervecero’ y si bien destacó la trascendencia de su anotación, así como la solidez mostrada por los ‘merengues’, también dijo estar inconforme por la poca efectividad y contundencia de la ‘U’.

Pérez Guedes, quien marcó su segundo gol en lo que va de la temporada -el primero fue a Academia Cantolao-, no venía teniendo su mejor desempeño ofensivo, y reconoció que el entrenador de Universitario, Jorge Fossati, se lo venía remarcando.

“Es algo que el profesor (Fossati) siempre me pide y a mí me gusta llegar. No se venía dando y por suerte ayer fue importante para irnos al descanso con el 1-0. Desde el minuto cero el equipo jugó con carácter, siempre bien concentrado, presionando bien arriba y eso fue clave para imponer nuestro juego. En todas las líneas fuimos agresivos”, declaró para Fútbol Como Cancha.

En el duelo contra Sporting Cristal, los ‘estudiantiles’ remataron 24 veces, ocho de ellos al arco, haciendo figura al guardameta Renato Solís. Para el futbolista se debe trabajar con mayor énfasis en dicho aspecto.

“La efectividad es algo que debemos mejorar. No nos podemos conformar con que hicimos dos goles si tuvimos 24 remates, tenemos que seguir trabajando para mejorar esos números”

El canterano de Racing Club realzó la complejidad que supone medirse ante el equipo del técnico Tiago Nunes. “Ellos tienen un grandísimo plantel, muy buenos jugadores y son un rival siempre complicado. No sé si se esperaban que los presionáramos tan arriba, más que nada porque veníamos jugando tan seguido”.

Pérez Guedes elogió a Horacio Calcaterra

Martín Pérez Guedes lamentó la ausencia del mediocampista Piero Quispe en el partido con Sporting Cristal -fue diagnosticado con un esguince de rodilla izquierda tras el partido con Goiás por Copa Sudamericana- debido a su importancia en el once titular, pero mencionó que la presencia de Horacio Calcaterra incidió en el juego desarrollado en el estadio Monumental.

“A Piero (Quispe) se le extraña siempre, porque es un jugador muy desequilibrante en el equipo. Ayer le tocó jugar a (Horacio) Calcaterra. Sabemos de la jerarquía de ‘Calca’ y su tranquilidad para jugar. Fue importante porque pudo meter la asistencia en mi gol”.

Finalmente, señaló que Fossati Lurrachi les inculcó ver cada partido como el definitorio y que así tomarán el de la fecha 14 versus Sport Boys a disputarse en el recinto de Ate.

“Desde el primer día que llegó (Jorge Fossati) le llegó mucho al jugador. Convenció al equipo que todos los partidos son una final y el más importante del año. Creo que venimos jugando los encuentros así, toque quien nos toque. Ya sabemos que Sport Boys, el sábado, va a ser el más trascendental y hay que tomarlo de esa manera, con la seriedad que conlleva”