Magaly Medina se indigna con Carlos Orozco por reírse cuando Marco Antonio confesó que embarazó a su novia de 15 años.

Magaly Medina se indigna con entrevistador Carlos Orozco por reírse de confesión de Marco Antonio Guerrero. ATV.

Magaly Medina se mostró indignada la noche del 14 de abril en su programa al presentar un extracto de la entrevista del comunicador Carlos Orozco al cantante Marco Antonio Guerrero, quien confesó que cuando tenía 21 años embarazó a su enamorada de 14 años.

La conductora de ATV no pudo evitar pronunciarse al respecto y no solamente desaprobó la conducta del cantante, sino la burla del conductor por reírse y no tomar con seriedad las declaraciones de su entrevistado.

“No le parece extraño embarazar a una menor de edad y lo que es peor, esto le causa risa y burla al entrevistador”, comentó al inicio de presentar el extracto de la entrevista del canal de youtube ‘Ventana de Emergencia’.

“Lo que me ofende es la risotada de este tal Orozco, que es entrevistador que no tiene criterio alguno, y para él es normal que un tipo de 21 años embarace a chiquita de 14 años... No es normal, no está bien, 14 años, menor de edad, todavía una adolescente que no sabe lo que quiere en la vida, todavía le falta mucho por desarrollarse”, reprochó.

Además, indicó que lo había vivido el cantante de cumbia con su primer pareja y madre de su hija fue un delito. “Es nuestro código penal, eso es un delito, pero la risotada de este sujeto que funge de entrevistador, como si fuera un chiste lo que le está contando. Miren como se ríe, le celebra”, enfatizó Medina.

Agregado a ello, Magaly Medina comentó que el entrevistador demostró poca preparación en dicha encuentro y su contenido fue totalmente censurable.

“Ese tipo de cosas encontramos en Youtube, todo el mundo puede poner un podcast, un canal, entrevistar a quien se le da la gana, criticar, comentar... ahora cualquier persona, por muy ignorante que sea, pues se cree, opinólogo, comunicador, entrevistador y dice cada pachotada. Esto es digno ejemplo de improvisación, realmente es tremendo y censurable”, aseguró.

¿Qué contó Marco Antonio en la entrevista?

Marco Antonio Guerrero en la entrevista al canal de Youtube la ‘Ventana de Emergencia’ comentó que es un padre joven de una señorita de 14 años, pero también contó que la mamá de su primogénita la tuvo con menos de quince años, sorprendiendo al entrevistador Carlos Orozco.

“La mamá de mi hija es menor que yo por siete años, ella es una madre joven... ella salió embarazada antes de cumplir los 15 años y yo tenía 21 años”, aseguró el cantante.

“La conocí en Chiclayo, en la ciudad, porque en ese tiempo vivía ahí“, contó mientras el entrevistador comenzó a reírse, sorprendiendo con su actitud.

Además, Marco Antonio relató que estuvo cerca de once años con la madre su hija, pero meses ante de la pandemia en el 2020 terminaron porque la relación ya no era estable.

Guerrero resaltó que su hija llegó por decisión de él y de su pareja, porque ambos quisieron ser padres y aseguró que planificó a su engreída.

“Mi hija fue bienvenida, no es que salió de casualidad, la planificamos en nuestra locura porque ella era bastante joven y yo también estaba joven. Mi hija no es nada que ‘uy se me escapó’, fue proyectada y yo estoy orgullosísimo de eso, no me arrepiento”, enfatizó el cumbiambero.