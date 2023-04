“Gino, yo también te voy a denunciar”, la polémica frase que expresó en el pasado Jazmín Pinedo

Magaly Medina compara a Jazmín Pinedo con Janet Barboza. La conductora de ATV recordó la vez que la modelo criticó a Camila Ganoza.

El enfrentamiento entre Camila Ganoza y Richard Acuña sigue dando de qué hablar. En las redes sociales se han viralizado fragmentos de la disputa que ambos tuvieron en el pasado, donde el excongresista también expuso la cantidad de dinero que le depositaba a la mamá de su última hija.

Te puede interesar: Camila Ganoza respondió si sufrió agresión física por parte de Richard Acuña: “Es un tema delicado”

En aquella ocasión, el programa ‘Espectáculos’, que en ese momento era conducido por Jazmín Pinedo, tocó este tema. La popular ‘Chinita’ salió en defensa del político y criticó a la joven de 29 años, asegurando que la pensión que recibía era más que suficiente.

“Escúchame Gino, yo también te voy a demandar por maltrato psicológico. Imagínate cuántas mujeres en este país viven con muchísimo menos”, comentó frente a cámaras.

Te puede interesar: Richard Acuña asegura que da más de 42 mil soles de manutención a su hija y muestra vouchers

Tras recordar este comentario que realizó Jazmín Pinedo, Magaly Medina se pronunció y aseguró que la actual conductora de América Televisión solo buscó poner en duda la denuncia que hizo Camila Ganoza.

Asimismo, la ‘Urraca’ no pudo evitar comparar las frases de la exchica reality con las polémicas declaraciones que tuvo Janet Barboza sobre el caso de Richard Acuña y Camila Ganoza.

Te puede interesar: Magaly Medina arremetió contra Janet Barboza por desatinado comentario contra Camila Ganoza

En ese sentido, en las redes sociales no dudaron en criticar a la ‘Chinita’ por haber minimizado en el pasado las denuncias que realizó la joven de 29 años contra el excongresista.

Críticas contra Jazmín Pinedo.

“Se comportó como se ha comportado la gente de ‘América Hoy’, solamente de Richard Acuña escuchan. No recuerdo si en ese momento Brunella Horna era la colaboradora de ese programa, pero lo único que hicieron fue poner en duda lo que Camila Ganoza dijo en ese momento”, señaló Magaly Medina en su programa.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ sostuvo que probablemente muchas de las conductoras hayan recibido la orden de defender al político. “Ellas obedecen a sus jefes, que le dicen a quiénes no deben de tocar, incluso dicen que los defiendan”, indicó.

En otro momento, la polémica periodista leyó un extracto del expediente de la última denuncia que hizo Camina Ganoza contra Richard Acuña, donde ella cuenta que el excongresista le confesó que le pagó a mucha gente de la televisión para dejarla como una mala madre.

“En su denuncia, ella le cuenta a los jueces que mucha gente de la televisión recibió dinero para desinformar sobre ella. ‘Esta información me lo aceptó el demandado años después. También aceptó que me mando a seguir durante meses por sus seguridades y hasta ofreció dinero a los de recepción de mi edificio a cambio de información que me perjudique’”, precisó.

Magaly Medina dice que continuará cuestionando a Richard Acuña pese a ser amigo de su esposo Alfredo Zambrano.

No escuchó a Richard Acuña

Magaly Medina dejó en claro que durante sus 25 años de carrera, jamás permitió que una tercera persona se entrometa en sus investigaciones, dando a conocer que Richard Acuña intentó comunicarse con ella a través de terceras personas.

“El señor Acuña pensó que en este programa también se actuaba de esa manera, mandando a personas para que hablen conmigo, pero así este programa se ha mantenido en el aire durante 25 años”, señaló.