Magaly Medina agradece su éxito en las redes sociales tras destape de Richard Acuña: “Aún falta una nota sobre Brunella Horna y él”

Magaly Medina generó revuelo con destape sobre Richard Acuña.

Lo hizo otra vez. Magaly Medina mantuvo en vilo una vez más a su público con el nuevo caso que presentó en su programa. La periodista tuvo en su set a Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña y madre de su última hija. La mujer denunció al excongresista de maltrato, infidelidad, acoso y de querer quitarle la tenencia de su hija.

Aunque el hijo de César Acuña envió una carta notarial a la periodista para que no se emita el informe, Magaly Medina hizo caso omiso y abordó el tema, logrando que su nombre, el de los protagonistas, del programa y hasta la palabra ampay se vuelva tendencia en las redes sociales.

En conversación con Infobae, la conductora de Magaly TV La Firme agradeció este éxito. Además, adelantó que hay mucho pan que rebanar en este caso, dejando claro que Brunella Horna será nombrada una vez en la emisión de su programa, este martes 11 de abril. La presentadora también remarcó que cree en la palabra de Camila Ganoza y respondió a Susan Carvo, madre de los hijos mayores de Richard Acuña.

Magaly, desde ayer (10 de abril) eres tendencia # 1 en Twitter. ¿Cómo tomas esta ubicación que te da el público?

Bueno, yo siempre agradezco al público su interés, creo que la gente está ya un poco harta de todo lo que es política, de todo lo que es violencia en el país, de la inseguridad ciudadana que vivimos todos día a día. Y mi programa sirve para sacarlos de ese estrés cotidiano, sirve para hacerlos evadir un poco de la realidad. De eso se trata, de divertirlos un poquito, nada más. A la gente le gusta el chisme y la información.

Recibiste una carta notarial antes de emitir el programa y continuarás con el tema, imagino que estás siendo asesorada legalmente...

Nosotros antes de emitir esta nota nos demoramos bastante, consultándole a los abogados. Pero, finalmente, es el testimonio de ella. Ella nos envió chats y videos muy privados que no he puesto al aire, donde está involucrada una niña, los cuales no vamos a exponer. Todavía falta una nota dondese habla enteramente de la relación de Brunella y Richard y qué papel jugó en la relación que Richard y Camila Ganoza tuvieron. Contado por ella.

Magaly Medina recibió una carta notaril antes de emitir la nota de Richard Acuña. Instagram

Va a hablar de la casa que alguna vez ella buscó, ella escogió y que Richard le entrega las llaves en su mano a su hija. Y unas semanas después aparece Brunella en esa casa exhibiéndola ya como pareja formal de Richard y digamos, haciendo o diciendo que esa casa era la de su novio o la casa de ella también. Todo eso viene en la nota que ayer ya no pudimos sacar.

Richard Acuña llegó a responderle a tu programa...

Hoy tenemos esa segunda parte, que involucra a Brunella Horna, Camila y Richard. Y va a estar Camila para defenderse de lo que ha dicho, y va a responderle, porque Richard habló con mi reportera por teléfono y le dio su descargo, no quiere aparecer frente a cámara y respeto eso. Él ha enviado un montón de chats, de facturas, pero el tema evidentemente no es económico. El tema principal acá es la tenencia y que esta chica quiere tener privacidad en su casa. Ella vivía en un departamento que él le alquilaba, pero como él entraba - como ella misma señaló- como Pedro por su casa, se hartó y se fue a vivir a la casa de su mamá, a otro departamento, para preservar su privacidad. Entonces ella aduce, y según las leyes es así, que esto es violencia psicológica. Ella dice sufrirla desde que tiene el enamorado formal hace algún tiempo.

¿Tomarás alguna medida después de la carta notarial de Richard Acuña?

Nosotros hemos hablado con los abogados y la carta notarial no puede ir contra mi libertad de expresión. Yo tengo derecho a expresarme, somos un programa periodístico, él es un personaje público casado con una chica mediática, además ha sido congresista, sigue metido en la política, es hijo de un hombre que siempre proclama tener más plata como cancha. Así que él es un personaje público indudablemente. Además la que habla y la que denuncia no soy yo, ni abogada de Richard ni abogada de Camila. Yo expongo los hechos y ahí están, expuestos para que el público saque sus propias conclusiones. Y eso, que no he leído la demanda de tenencia donde hay una serie de cosas que hoy (martes 11 de abril), ya con el permiso de mi abogado, voy a leerlas porque es lo que Camila dice y acusa. Voy a leer extractos que no aparecieron en el informe de ayer.

¿Susan Carvo, la madre de los hijos mayores de Richard Acuña, te envió una carta notarial? En el programa mencionaste que eran dos...

No era carta notarial, era como un comunicado de la exesposa de Richard, que no tiene mayor importancia para mí, es una señora que igualmente vive de la plata de los Acuña y definitivamente lo va a defender, ella no tiene vela en este entierro, además ni siquiera la he mencionado. Si bien es cierto la mencionan en la demanda por tenencia está mencionada, pero yo no lo he mencionado, así que no sé por qué se anticipa a algo que nosotros aún ni siquiera hemos expuesto. Para mí no tiene ninguna importancia. Acá la demanda es hecha por Camila Ganoza y es ella la quien está contando su experiencia personal, lo que vivió con su expareja.