Magaly Medina recibió dos cartas notariales antes de emitir destape de Richard Acuña

La periodista emitió un destape sobre el excongresista. Camila Ganoza, expareja y madre de su hija, lo denuncia por maltrato e infidelidad.

Después que saliera a la luz la promoción de Magaly TV La Firme, donde involucraba a Richard Acuña y Brunella Horna, Magaly Medina recibió dos cartas notariales, antes que inicie el programa. Así lo informó la conductora de TV, señalando que es la primera vez que le pasa.

Aunque no dio detalles sobre estas cartas, aclaró que Richard Acuña es un personaje público, por lo que emitirá lo anunciado.

“Ya tengo dos cartas notariales en mis manos sobre este tema, dos cartas notariales para que yo no difunda esta información que voy a difundir hoy día. No me había pasado nunca que me habían dado cartas notariales antes de pasar el reportaje que voy a poner hoy a consideración de ustedes”, inició Magaly Medina.

“Como les dije hace un tiempo, las personas públicas estamos en el candelero y las cosas que hagamos y dejamos de hacer siempre van a salir a la luz pública. En este caso solo somos un mensajero”, continuó.

Dicho esto, detalló que Camila Ganoza, expareja de Richard Acuña y madre de su última hija, conversó con su producción e hizo su denuncia pública contra el excongresista.

Camila Ganoza lo acusó de maltrato psicológico e infidelidad. Consultada por si hubo otro tipo de maltrato, la mujer indicó que prefiere no ahondar sobre ese punto.

Richard Acuñpa se defendió con comunicado

Antes de continuar con este informe, leyó el comunicado que el actual esposo de Brunella Horna publicó en redes sociales.

Richard Acuña se defiende con comunicado. El documento fue publicado en sus redes sociales. Instagram

“Hoy he recibido una llamada con una serie de rumores y especulaciones en relación a una supuesta manipulación y maltrato psicológico a la madre de la menor de mis hijas, así como la falta de pago de la pensión correspondiente a la manutención. Deseo aclarar que estas acusaciones son completamente falsas”, se puede leer en el pronunciamiento de Richard Acuña.

En esta misiva, el excongresista aseguró que la pensión para su hija menor es bastante generosa, resaltando que cumple a cabalidad con toda su descendencia.

“Espero que esta aclaración ponga fin a las mentiras infundadas por parte de la mamá de mi pequeña y deseo enfatizas que el bienestar de mi hija es mi prioridad a pesar de mis obligaciones que también cumplo y ejerzo con mis hijos mayores, por eso sigo trabajando día a día para asegurarme que reciban todo el amor, apoyo y cuidado que necesita todo el amor”, recalcó.

Expareja y madre de sus primeros hijos lo respaldan

Susan Carvo, madre de los tres hijos mayores del excongresista, también emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde muestra su apoyo hacia Richard Acuña.

Aquí la mujer indica que están difamando a su expareja. “Es falso que el Sr Richard Acuña Núñez sea un maltratador y padre ausente, por el contrario, es un excelente padre para mis tres hijos, con quien llevo una excelente relación”, recalcó en esta publicación, la cual fue reposteada por el hijo de César Acuña.

“Reiteró el respeto por las mamás de mis hijos y por ellos. Agradezco las palabras de la mamá de mis hijos mayores”, escribió el esposo de Brunella Horna.