Ciudadanos de Satipo llaman “carnicero” al primer ministro Alberto Otárola

En Satipo protestan contra premier Alberto Otárola. Twitter

A pesar que desde el Gobierno de Dina Boluarte señalan que la paz ha regresado a las regiones después de las protestas que se desataron en diciembre y enero, la ciudadanía aún muestra su rechazo. Así se pudo evidenciar durante la reciente visita del primer ministro Alberto Otárola a la provincia de Satipo, en la región Junín.

Diversos personas mostraron sus pancartas y protestaron en las afueras del campo ferial donde Otárola y trece ministros llegaron para instalar una comisión multisectorial de alto nivel para el desarrollo de los pueblos indígenas de la selva central. Una de las manifestantes llegó a calificar al premier como “carnicero” y también llamaron “asesina” a la presidenta Boluarte por las 60 muertes ocurridas durante las marchas.

“Ese ministro [Alberto Otárola] no queremos. Son asesinos porque no han reconocido los muertos. Nada hasta ahora. No queremos a ese carnicero. No queremos a ese gente porque aquí los repudiamos”, señaló una mujer que portaba su cartel en contra de Otárola.

De otro lado, otra protestante indicó que “de improvisto han llegado los señores congresistas y ministros. Si ha venido peor la señora Dina Balearte [Boluarte], ella no es nuestra presidenta de nosotros. No la queremos, la repudiamos, no vaya a pensar que por el hecho de que en Satipo hubo una marcha por la paz, pero lamentablemente no nos representa”.

Premier Alberto Otárola en Satipo.

“Nosotros repudiamos a Dina Boluarte. Los crímenes que ha cometido son de lesa humanidad. Más de 90 muertos [en realidad son 60] por las protestas en otras regiones”, sostuvo otro marchante.

Lo cierto es que el premier Otárola se llegó a reunir con diferentes dirigentes que están afiliadas a la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC) y a la Organización Regional de Nacionalidades Amazónicas de Selva Central (ORNASEC).

“A través de este esfuerzo multisectorial, se busca mejorar las condiciones de vida de la población de la selva central y el desarrollo territorial descentralizado de los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Cusco y Ayacucho”, precisó Otárola.

“Este decreto supremo dice que los pueblos indígenas u originarios han expresado sus necesidades y demandas, pero que tenemos que avanzar hacia políticas públicas en beneficio de los pueblos”, acotó.

La instalación de la comisión permitirá la conformación de grupos de trabajo para atender diferentes demandas, así como la problemática de los pueblos originarios de selva central: Asháninka, Asheninka, Kakinte, Matsigenka, Nomatsiguenga, Yanesha y Yine.

Dirigentes de Satipo en reunión con el premier Otárola.

Agradece por rechazo a vacancia

Ayer, el premier Alberto Otárola agradeció a los congresistas por no respaldar la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte que había sido promovida por bancadas de izquierda.

“Agradecemos a las fuerzas democráticas. Este gobierno necesita trabajar y este tipo de proposiciones de vacancia no hacen sino distraer el esfuerzo del propio Parlamento”, dijo Otárola a los medios.

“Saludamos la madurez democrática y las fuerzas que han evitado que prospere una iniciativa poco consistente”, comentó sobre la propuesta, que recibió 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones.

La moción, que fue sustentada por el legislador Hamlet Echevarría (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), planteaba que Boluarte fuera destituida por una “permanente incapacidad moral” para seguir en el cargo. Fue formalizada el pasado jueves ante el pleno, tras lo cual Williams anunció que sería sometida al voto para su posible aceptación a debate en la siguiente plenaria, que luego se convocó para este martes.