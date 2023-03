Michael Succar impresionado con pelea entre jugadores de Perú y policías españoles: “Fueron agresivos”

Michael Succar presenció la gresca entre jugadores de la selección peruana y policías españoles a las afueras del hotel de concentración de la 'blanquirroja'.

La selección peruana pasó un mal momento a horas del partido amistoso con Marruecos. Los futbolistas de la ‘bicolor’ se encontraban a las afueras del hotel de concentración en Madrid para presenciar al banderazo realizado por los hinchas cuando fueron agredidos por la policía de España.

El periodista de Movistar Deportes, Michael Succar, contó detalles de la gresca entre los integrantes del equipo dirigido por Juan Reynoso y los agentes del orden del país europeo y reveló una conducta agresiva por parte de estos últimos.

“He estado en muchísimos banderazos fuera de Perú, con mucho más gente aún y nunca vi esto. No sé qué pasó, dónde empieza el problema, me dicen que los jugadores se acercan a los bordes y los policías jalan a Yotún o Lapadula. Ahí se genera el problema en las formas de tratar de evitar que se acerquen a los bordes”, expresó el comunicador.

“Los policías, en su intensión de que la gente no se avalanche, quizás fueron agresivos en sus formas y eso generó la molestia del jugador peruano. La gente se portó bastante bien, en la bronca muchos se pudieron haber ido encima de la policía y se habría generado un problema grande. Dada las circustancias pudo ser mucho peor”, finalizó.

Pelea entre jugadores peruanos y policía española

Tal y como manifestó Michael Succar, todo se inició con Yoshimar Yotún. El volante de Sporting Cristal fue golpeado en el brazo por un policía y este reaccionó empujándolo. De inmediato, Pedro Gallese intercedió para proteger a su compañero. Ahí se armó la pelea.

El portero de la selección peruana fue jaloneado fuertemente por los efectivos y su casaca terminó rota. El ‘Pulpo’, después del incidente, denunció la conducta de las autoridades. “Queremos saludar a la gente y nos comenzaron a meter puñete”.

Pedro Gallese reclama por agresión de policía española | Canal N

Jugadores peruanos detenidos por pelea

Los problemas no terminaron para Juan Reynoso y compañía. ¿Por qué? Y es que a raíz de la disputa, cuatro jugadores de la selección peruana fueron detenidos por la policía española y se encuentran en la comisaría de Chamartín. Estos son: los porteros Pedro Gallese y José Carvallo, el volante Yoshimar Yotún y el delantero Alex Valera.

Según la prensa española, los futbolistas podrían permanecer en la jefatura por varias horas, debido a que empujar a un agente del orden en dicho país es un delito. De esta forma, los cuatro deportistas se podrían perder el duelo amistoso con Marruecos.

Perú vs Marruecos

La selección peruana se medirá con su igual de Marruecos, la cual viene de ser semifinalista del Mundial Qatar 2022 y ganarle a Brasil en amistoso. Este partido se llevará a cabo mañana martes 28 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Civitas Metropolitano.

El choque entre la ‘blanquirroja’ y los ‘leones del atlas’ será transmitido por Movistar Deportes (canal 3 o 713 de Movistar), América TV y ATV (canales de señal abierta). Asimismo, podrás enterarte de todos los detalles del encuentro de preparación por medio de Infobae.

Será la segunda vez que se enfrenten en la historia. Previamente se cruzaron en la Copa del Mundo de México 1970 y dicho compromiso terminó con una goleada (3-0) de la ‘bicolor’. Teófilo Cubillas fue la figura al anotar un doblete y Roberto Chale también marcó.