Fanáticos peruanos reaccionan a la supuesta infidelidad del novio de Becky G

Sebastian Lletget, novio de Becky G, habría sido infiel.

Una controversia ha inundado las redes sociales, luego de que una mujer acusada a Sebastián Lletget, novio de Becky G de haberle sido infiel. La mujer que se identifica como @ja29poo, ha señalado que este hecho sucedió en España.

Te puede interesar: Magaly Medina criticó a Alejandra Baigorria por llevar donativos a vecinos de Chaclacayo: “Tú no eres alcaldesa”

La noticia ya ha dado la vuelta al mundo, pero la supuesta involucrada ha preferido mantener su identidad en secreto y solo en sus historias de Instagram ha mostrado audios, videos y chats con los que prueban la supuesta infidelidad del novio de la cantante.

“Sebastián, tu novio, te engañó en febrero y tengo todas las pruebas (...) Te las puedo enviar al privado. Mucha prensa me está contactando porque no me quedaré callada”, escribió la denunciante. Según cuenta, todo habría sucedido en el segundo mes del año en Shoko, en una discoteca en Madrid.

Te puede interesar: Taylor Swift inició ‘The Eras Tour’: cuándo vendría al Perú y cuánto costarían las entradas

Este hecho ha hecho que cientos de seguidores de la cantante expresen sus sentimientos. Muchos de ellos señalan que es una de las peores decisiones de Sebastián Lletget y destacan el talento y la belleza de la cantante.

Mientras que todo esto sigue creando especulación, ninguno de los involucrados se ha pronunciado. Como se sabe, en diciembre del año pasado, Lletget le pidió matrimonio a Becky G en una romántica ceremonia. Desde esa oportunidad no han dejado de presumir su amor en las redes sociales para todo su público.

Fanáticos peruanos reaccionan a supuesta infidelidad

La noticia, que se viralizó rápidamente, llegó hasta los fans peruanos, quienes no dudaron en hacer tendencia a Becky G. Muchos expresaron su molestia si es que esta noticia era cierta, además comentaron que la cantante no es una mujer que merezca vivir una situación como esta, menos a puertas de un matrimonio.

Te puede interesar: Adolfo Chuiman hace importante aclaración tras la muerte de ‘Peter McKay’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’

“¡Cómo le eres infiel a Becky G?”, “Todo lo que Sebastián se perdió, Becky G se lo ahorró”, “¿Cómo que Sebastián le fue supuestamente infiel a la mismísima Becky G? Pero amigos, hay ayuda y todo”, “Que pen** fue Sebastián para serle infiel a Becky G, toda una diosa”, escribieron algunos de los seguidores.

Fanáticos peruanos reaccionan a infidelidad de Becky G.

Fanáticos peruanos reaccionan a infidelidad de Becky G.

Fanáticos peruanos reaccionan a infidelidad de Becky G.

Fanáticos peruanos reaccionan a infidelidad de Becky G.