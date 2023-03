Roberto Mosquera y el insospechado motivo por el cual decidió dirigir por primera vez en Bolivia

Roberto Mosquera recordó su primer paso por el fútbol de Bolivia. (Tigo Sports)

El último lunes 20 de marzo, Roberto Mosquera fue presentado como nuevo entrenador de Royal Pari de Bolivia, club en el que ya trabajó durante entre los años 2018 y 2019 y será su tercera experiencia en el fútbol altiplánico luego de dirigir también a Jorge Wilstermann en 2017.

Con este último club, el director técnico peruano alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2017 y recordó enérgicamente su paso el certamen Conmebol, mencionando que fueron subestimados por los dirigentes de las escuadras con quienes compartió fase de grupos.

“Mi andar por el fútbol boliviano da para ilusionarse y pensar que sí se puede. Ahora, tiene que haber un orden: el dirigente tiene que estar en su lugar, el futbolista en el suyo, el hincha igual. Acá no veo una articulación del hincha con el equipo, no terminamos de decidir donde se lleva al fútbol boliviano”, mencionó Mosquera en primera instancia en declaraciones a Tigo Sports.

Roberto Mosquera brindó un peculiar argumento que lo llevó a tomar la decisión de dirigir en el fútbol boliviano. “Yo vengo a Wilstermann, sabiendo que no estaba bien, porque vi lo que pasó en el sorteo de la Copa Libertadores y me indignó que dos equipos celebren cuando salió Wilstermann (en el sorteo), dos equipos se abrazaron, a uno lo goleamos acá. Debemos tener cáracter para cambiar eso y hacerle entender al jugador que no puede tener miedo como no lo tuvimos contra Atlético Mineiro porque lo eliminamos valiendo 70 millones de dólares. Sí se puede, pero no queremos”, enfatizó la ‘Mosca’.

El ex entrenador de Sporting Cristal también rememoró que al ver la escena del sorteo se comunicó con su agente y le pidió que cierre su incorporación al elenco ‘aviador’. “Cuando yo veo que se abrazan, que es desagradable, como diciendo ‘nos tocaron los bolivianos, los cholitos, que bueno’, llamé a mi representante y le pedí que arregle con Wilstermann. Vine por rabia”.

En la Libertadores 2017, el cuadro boliviano formó parte del Grupo E junto a Palmeiras, Atlético Tucumán y Peñarol. Quedó ubicado en la segunda posición con nueve puntos, ganando todos sus partidos como local, uno de ellos por 6-2 frente al elenco uruguayo.

Roberto Mosquera también recordó como dos días antes del debut copero ante Peñarol un dirigente lo quería destituir de su cargo por malos resultados, pero fue el presidente de Jorge Wilstermann, Grover Vargas, quien lo respaldó y mantuvo en el puesto.

“Dos días antes de enfrentar a Peñarol me dijeron ‘profesor esto no está caminando, así que le vamos a dar dos partidos más’. Me paré y me fui, renuncio con el presidente y Grover atrás mío diciendo que no están de acuerdo con él. Volví a la reunión y le dije ‘tienes que renunciar porque nadie quiere que me vaya’. Ganamos 6-2 y empezó otra historia”.

Roberto Mosquera y su deseo de dirigir a Bolívar

En otro momento de la conversación, Mosquera Vera fue consultado si en algún momento recibió ofertas para dirigir a Bolívar de La Paz, indicando que no, pero que le gustaría estar en dicho banquillo en algún momento. “Yo nunca he escuchado que un dirigente de Bolívar haya dicho que me quiera. ¿Quién no quiere ir? Sería mentir, las condiciones de trabajo son buenísimas, no entiendo por qué no es campeón de Copa Libertadores, no me entra en la cabeza”.

El exfutbolista confirmó que sí tuvo acercamientos con otros grandes bolivianos como Always Ready y The Strongest, pero por motivos que prefirió no revelar no se llegó a un acuerdo.

Roberto Mosquera admitió abiertamente su predisposición por dirigir a Bolívar. (Tigo Sports)

Primera etapa de Roberto Mosquera en Royal Pari

En su primer periplo con Royal Pari, durante 2018, el profesional de 66 años dirigió en 62 partidos a los ‘escarlatas’, consiguiendo 24 victorias, 13 empates y 23 derrotas. Tras un buen semestre, logró clasificarlos a la Copa Sudamericana 2019.

En el certamen continental realizaron una buena campaña y avanzaron hasta los octavos de final, superando a Monagas SC y CD Macará, para ser eliminados finalmente por Club Deportivo La Equidad de Colombia.