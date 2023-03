Magaly Solier, una vida llena de logros y reconocimientos, pero también de tristes episodios

Magaly Solier y el repaso por su carrera y sus escándalos.

Magaly Solier es nuevamente protagonista de la noticia. Pero, lejos de tratarse de un nuevo galardón por su trabajo como actriz, se trató de una preocupante situación que protagonizó en un hospital de Lima. La artista apareció con el rostro desfigurado y con marcas de golpes. Su actitud en el nosocomio preocupó, pues se notó fuera de sí.

La actriz peruana tiene un amplio recorrido profesional. Su mayor galardón fue con ‘La Teta Asustada’, película peruana que protagonizó y que fue nominada a los Premios Oscar en el 2010. Pero, además de ello, Magaly Solier tiene más de un reconocimiento por su labor y diversas nominaciones.

Su carrera profesional iba en auge y todo parecía indicar que su nombre y el del Perú seguiría sonando en el mundo del cine. Pero su vida personal no iba de la mano. Durante los últimos años, Magaly Solier ha protagonizado algunos escándalos que parecen mostrar a una persona completamente diferente. Un repaso por su carrera y sus logros.

Los premios y nominaciones

Magaly Solier tiene en su haber más de 20 premios por su trabajo como actriz. Los primeros fueron por su rol en Madeinusa que la llevó a consagrarse como ‘Mejor Actriz’ en festivales internacionales como: Festival de Cine de Cartagena, Festival Ibero Latinoamérica de Montreal.

Sin duda alguna, su despegue fue con ‘La Teta Asustada’. La película peruana dirigida por Claudia Llosa puso al Perú en los ojos del mundo. En el 2010 fue nominada al máximo galardón del cine que fueron los Premios Oscar. Aunque no lograron traer la estatuilla, marcaron historia en el cine del Perú.

Magaly Solier y uno de sus premios.

Pero, esta película le trajo premios como ‘Mejor actriz’ en el Festival Internacional de cine de Guadalajara, Festival de Cine de Lima, Festival de cine de Gramado, Festival du Nouveau Cinema

Luego una larga lista de galardones por diversas películas como: Altiplano, Magallanes, Retablo y Lina de Lima. Su más reciente logro fue el Premio de Cine de Zúrich que se dio en el 2021. Allí volvió a coronarse como Mejor actriz por su trabajo en el filme ‘The saint of the impossible’.

Los escándalos que protagonizó

En setiembre del 2021, la artista perdió la custodia de sus hijos, su expareja la acusó de maltratarlos física y psicológicamente. Magaly Solier se pronunció 7 meses después y se quebró ante cámaras al señalar que se sentía muy triste de estar alejada de dos menores.

“Qué madre no va a extrañar (a sus hijos), pero yo los veo y es como si estuvieran”, dijo la ayacuchana, quien no dudó en dedicarles un mensaje. “Los amo, pronto nos vamos a ver, y si no estoy en Perú, ya vendrán por mí. Obedezcan a papá”, acotó la actriz muy conmovida.

Cabe precisar que la denuncia de su expareja Erick Mendoza se dio luego de que se difundiera imágenes previas a la agresión, además de algunos clips en los que se evidenciaba a los menores en estado de abandono, mientras que la actriz se encontraba bebiendo.

Meses más tarde, fue acusada de no pasar pensión de alimentos a sus hijos, ni mucho menos ir a visitarlos. “Parece que no los quisiera y la única vez que vino a visitar a los chicos, vino en una situación como siempre, ósea, se notaba que estaba ebria…”, señaló en aquel entonces el padre de los menores. Ella tenía interpuesto un monto de 3 mil soles.

Magaly Solier no visita a sus hijos dice su exesposo Plinio Mendoza. Video: ATV /Magaly Tv La Firme

Pero ahí no quedó todo, el martes 21 de marzo, Magaly Solier fue vista en el hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores con el rostro desfigurado y evidentes hematomas de haber sufrido golpes. Según se pudo conocer, apareció en el nosocomio a las 8:00 horas.

En un inicio dijo que había sufrido un accidente en bicicleta por lo que pedía que la revisara, pero con el paso del tiempo comenzó a tener algunos ataques de ira que incluso rompió la receta que tenía. Al ver a la prensa, se puso mucho más tensa y comenzó a entrar en un ataque de desesperación. Las imágenes difundidas han preocupado a sus miles de seguidores.