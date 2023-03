‘Cuto’ Guadalupe sorprendió con entrevista a Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas lanzó inesperado comentario

Juan Manuel Vargas le mandó indirecta a 'Cuto' Guadalupe tras publicación con Claudio Pizarro.

El exfutbolista peruano Luis Guadalupe aprovechó los amistosos de la selección nacional para viajar a Europa y se reunió con Claudio Pizarro en Alemania. El popular ‘Cuto’ publicó fotos de su encuentro con el exdelantero de Werder Bremen y Juan Manuel Vargas realizó comentario inesperado en su post.

La ‘bicolor’ se medirá con Alemania y Marruecos por la fecha FIFA doble. Este sábado 25 de marzo a las 14:45 horas en el Mewa Arena de Maiz y martes 28 del mismo mes a las 14:30 horas en el Civitas Metropolitano de Madrid, correspondientemente.

Por ese motivo, un grupo de jugadores que militan en la Liga 1 salió del Perú con destino a la capital de España para sumarse al ‘campamento’ previo a los encuentros de preparación. Y en el aeropuerto Jorge Chávez se toparon con el exfutbolista nacional, Luis Guadalupe.

“Un viaje diferente con la selección peruana rumbo a Europa. Ahora estoy en otra faceta, pero ver a los futbolistas de la ‘bicolor’ me da nostalgia”, publicó horas después el ‘Cuto’ en su cuenta de Instagram junto a una postal con referentes de la ‘blanquirroja’ como Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano.

Foto: Instagram.

Encuentro de ‘Cuto’ con Claudio Pizarro

Luis Guadalupe no solo viajó para acompañar a la selección peruana en su gira por el viejo continente, sino también con un objetivo, grabar contenido para su programa de Youtube ‘La Fe de Cuto’. En ese sentido, sorprendió con su encuentro con Claudio Pizarro y dejó claro que habrá entrevista con el ‘Bombardero de los Andes’.

“Hoy fue un día muy especial para mí, fue el reencuentro con Claudio Pizarro y la entrevista tan esperada. Fue espectacular. Gracias Dios por regalarme momentos tan especiales con amigos y hermanos que me da la vida”, escribió en su post acompañado de fotografías con ‘Pizza’.

No obstante, ‘Cuto’ no se esperó el comentario de su amigo Juan Manuel Vargas en su publicación. “Gracias también a Juan Manuel Vargas por ser el puente para que esta entrevista se realice”, escribió el ‘Loco’, claramente, con un poco de sarcasmo.

Foto: Instagram.

Retiro de Claudio Pizarro

Claudio Pizarro colgó los botines el 2020 vistiendo la camiseta de Werder Bremen tras 24 años de carrera. Sin embargo, no realizó su partido de despedida de inmediato producto de la pandemia. Por esa razón, el ‘Bombardero de los Andes’ organizó su último compromiso en setiembre del 2022, el cual contó con muchas figuras, por ejemplo,Arjen Robben.

Claudio Pizarro fue ovacionado por su primera anotación en su despedida en Alemania. Video: Movistar Deportes

¿A qué se dedica Juan Manuel Vargas?

El ‘Loco’, por el momento, no ha anunciado su retiro del fútbol y tiene la ilusión de hacerlo con la camiseta de Universitario de Deportes, equipo del cual es hincha. “No pierdo la fe, pero ya no es decisión mía. Me ha quedado un saldo pendiente y me gustaría poder irme por la puerta grande”, dijo en entrevista para la Fe de Cuto.

La posibilidad de que el exlateral vuelva a jugar es muy remota. ¿Por qué? Este setiembre cumplirá 40 años y no disputa un partido profesional desde el 29 de setiembre de 2018. En dicho cotejo la ‘U’ perdió 4-2 ante Ayacucho FC y fue expulsado a los 70 minutos.

Vargas no se ha alejado completamente de este deporte, debido a que en sus ratos libres participó de un torneo de fútbol 7 llamado Copa Leyendas junto a otras figuras de la ‘U’. El exlateral se lució con grandes goles y demostró que su calidad sigue intacta.