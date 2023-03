Huaicos destruyen todo a su paso y crece la preocupación de la ciudadanía por alerta de desborde del río Rímac

“No hay una reacción inmediata de los ministros, porque no hay recursos”, dice Martha Moyano

“Nosotros informamos a los ministros constantemente de todo, pero siento que no hay una reacción inmediata porque no hay recursos, no hay maquinarias. Ayer ha llegado recién un camión y una retroexcavadora a Punta Hermosa en la tarde. Ya las otras máquinas estaban trabajando y Rutas de Lima estuvo anoche, porque tenía que retirar unas piedras enormes que iban a impedir el paso del huaico y si esas piedras continuaban, se iba a desbordar la Panamericana antigua”, dijo Martha Moyano en RPP Noticias.