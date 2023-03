Selección peruana: Roberto ‘Chorri’ Palacios lamentó lesión de su hijo Brandon en su primera convocatoria

Roberto Palacios lamentó lesión de su hijo Brandon Palacios.

A pesar de no haber integrado ninguna de las categorías inferiores de la selección peruana, Brandon Palacios, recibió el llamado del técnico Juan Reynoso para entrenar con la ‘blanquirroja’ absoluta en el microciclo previo a los amistosos de marzo próximo ante Alemania y Marruecos por la fecha FIFA.

Sin embargo, lo que debe ser un momento dulce en la aún corta carrera del volante de Deportivo Binacional, podría tornarse amargo debido a una lesión. En el entretiempo de la derrota de su equipo ante Universitario de Deportes, el volante de 24 años fue reemplazado en el entretiempo y hoy se conoce que fue producto de una dolencia, así lo confirmo su padre, Roberto ‘Chorri’ Palacios.

“Estoy muy contento por la convocatoria, pero también muy apenado porque en el último partido que tuvo mi hijo con Binacional, en los primeros 15 minutos tuvo una pequeña molestia en la pierna y eso no le permitió terminar el encuentro”, lamentó el ícono de la selección peruana en diálogo radio Ovación.

No obstante, el exfutbolista indicó que el staff médico de la ‘bicolor’ viene trabajando en la recuperación de su hijo, para que pueda ser considerado por el comando técnico. “Están tratando de que se recupere para que Juan Reynoso pueda utilizarlo. Ojalá todo salga bien y se pueda recuperar pronto, sino lamentablemente tendrá que esperar para la siguiente convocatoria si es que se le da”.

El ídolo de Sporting Cristal también se refirió a cómo apoyará a su retoño en caso quede excluido tanto del microciclo como de la nómina final de la fecha FIFA. “Hay que tratar de calmarlo mas que todo, porque imagínate, ser convocado, luchar tanto y en la puerta del horno te lesiones o una lesión no te permita continuar, a cualquiera le afectaría muchísimo. Estoy tratando de motivarlo, de darle ánimo para que pueda seguir con el gran nivel que ha estado mostrando”, comentó.

‘Chorri’ Palacios confía en clasificación de Sporting Cristal

Sporting Cristal juega el jueves 16 de marzo, ante Huracán de Argentina en la vuelta de la última llave previa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 y tras el empate 0-0 conseguido como visitante, Roberto Palacios confía en conseguir el pase a la siguiente instancia.

“Se ha hecho una buena primera parte del objetivo que se quiere lograr, que es continuar en Copa Libertadores. Lo más duro es jugar fuera de casa y sacar un empate es un resultado muy importante y Cristal ya lo consiguió. Ahora tiene que redondear aquí en casa con la hinchada y que lindo marco se va a dar”.

El cinco veces campeón nacional con el ‘cervecero’ (1991, 1994, 1995, 1996 y 2002) confirmó su presencia de esta noche en el Estadio Nacional de Lima. “Sí, voy al estadio a alentar al equipo que tanto quiero, donde me brindé tanto tiempo, disfruté tanto, di y me dieron tanto. Pasa el tiempo, los directivos, pero el cariño a la institución nunca va a cambiar”.

'Chorri' Palacios consiguió cinco titulos nacionales con Sporting Cristal. (Andina)

Palacios se refirió al cambio de localía de la selección peruana

Precisamente, el Sporting Cristal vs Huracán por Copa Libertadores será el último partido que albergará el ‘coloso de José Díaz’ en el 2023, debido a refacciones de cara al Mundial sub-17 que se organizará este año en nuestro país. Debido a ello, la selección peruana disputará las primeras fechas de las eliminatorias para el Mundial 2026 en el Estadio Monumental. Roberto Palacios se refirió a este cambio obligado.

“La primera opción siempre va a ser el Nacional por historia y quien no quisiera jugar en el Nacional, pero el Monumental también está bien, es muy bonito y de mucha capacidad. Siempre quise jugar en ese campo porque era un estadio hermoso. No hay problema, ya hemos jugado contra Brasil en el Monumental y hemos empatado, no pasa eso que el estadio es ‘salado’, eso es mentira”, finalizó.