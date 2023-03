Universitario confirmó fichaje de Roberto Siucho hasta el 2024

Roberto Siucho marcó ocho goles en su primer paso por Universitario. (GLR)

Tras haber realizado toda la pretemporada con los ‘cremas’ y recuperar su nacionalidad peruana, el mediocampista Roberto Siucho fue oficializado como nuevo jugador de Universitario de Deportes por los próximos dos años, hasta finales de 2024, cuando se cumpla el centenario de la institución estudiantil.

El futbolista retorna a la ‘U’ luego de cuatro años, cuando fue vendido en 2019 al Guangzhou Evergrande FC del fútbol asiático por un monto cercano al millón de dólares. Siucho contaba con nacionalidad china, por lo que adoptó el nombre de Xiao Tao Tao para no ocupar cupo de extranjero en la liga China.

Con su incorporación, se cerraron los fichajes en el primer equipo ‘merengue’. Siendo estos un total de 15 para la temporada 2023. Otros que, al igual que Siucho Neira, retornaron a Ate fueron Horacio Calcaterra y Alex Valera.

En su primer paso por Universitario, el atacante de 26 años disputó 125 partidos desde su debut profesional en 2013. El cuñado del mundialista de la selección peruana, Edison Flores, marcó ocho goles, brindó 12 asistencias y fue expulsado en tres ocasiones. El entrenador Ángel Comizzo fue el encargado de plasmar su debut profesional.

La llegada de Siucho fue aprobada por el exentrenador Carlos Compagnucci, pero el nombramiento de Jorge Fossati como director técnico no alteró los planes y se consumó su presencia en la plantilla que buscará ganar la Liga 1 2023 y realizar una buena Copa Sudamericana.

Roberto Siucho retorna a la 'U' luego de cuatro años. (Universitario)

José Zevallos no continúa en Universitario

Roberto Siucho no fue la única novedad en la ‘U’. Si el capítulo de altas se cerró, la rampa de salida aún guardaba a un futbolista. Pese a ser presentado en la ‘Noche crema 2023′, el lateral derecho José Zevallos no continuará ligado a su club cantera. El anuncio fue realizado en las redes oficiales de Universitario.

El oriundo de Ica dejará el equipo luego de una década y buscará su segunda camiseta a nivel profesional. Desde su estreno en 2018, alternó en 46 partidos y su único gol lo marcó el año pasado ante Sporting Cristal.

José Zevallos disputó 46 partidos con la 'U'. (Universitario)

Jack Carhuallanqui será prestado a Ayacucho FC

Otro anuncio de Universitario fue la cesión de una de sus jóvenes promesas. Jack Carhuallanqui jugará a préstamo en Ayacucho FC por todo el presente curso. El centrocampista de 18 años militará en los ‘zorros’ a la espera de conocer si jugarán Liga 2 o podrían reincorporarse a Liga 1 si su reclamo en el TAS procede.

Carhuallanqui aún no ha debutado con la ‘U’, pero cuenta con experiencia internacional pues formó parte de la selección peruana sub 20 que disputó el sudamericano de su categoría este 2023 en Colombia, en el que lamentablemente no sumaron punto alguno. El juvenil participó en todos los cotejos, siendo titular ante Brasil, Colombia y Argentina e ingresó desde el banco contra Paraguay.

Jack Carhuallanqui aún no debuta con el primer equipo 'crema'. (Universitario)

Joseph Valladolid cedido a Unión Huaral

El último elemento que fue prestado es Joseph Valladolid, quien completará el año en Unión Huaral, club que milita en segunda división y será dirigido por el argentino Adrián Taffarel. A diferencia de Carhuallanqui, el delantero de 20 años si tuvo participación con el plantel profesional.

Debutó en 2022 bajo la dirección técnica del entrenador Carlos Compagnucci y fue titular contra ADT en Tarma en el empate 1-1 correspondiente al Torneo Clausura.

Joseph Valladolid firmó su primer contrato profesional en julio de 2022. (Universitario)

Próximo partido de Universitario en Liga 1

Tras la victoria ante Cienciano que lo clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, Universitario regresa a la competición doméstica el lunes 13 de marzo cuando enfrente a Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 8 del Torneo Apertura 2023. Para este partido, Jorge Fossati podría contar, de verlo necesario, con Roberto Siucho.

La ‘U’ se encuentra ubicado en la onceava casilla del certamen con seis unidades, distanciado por la misma cantidad de puntos del líder Deportivo Garcilaso. Una victoria lo podría acercar a los puesto de vanguardia.