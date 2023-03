The Weeknd confirma concierto en Perú: fecha, lugar y precio de entradas

The Weeknd llegará a Perú en octubre.

Para alegría de sus miles de seguidores peruanos, The Weeknd confirmó su llegada a nuestro país. El artista ganador de los mayores premios musicales y un Diamond Award, abrió nuevas fechas en su gira por Latinoamérica, en la que incluye Lima, Monterrey, Buenos Aires y Guadalajara.

El cantante, compositor y productor discográfico se presentará en nuestra ciudad en el mes de octubre. El intérprete de ‘Save your tears’ llega como parte de su exitosa gira mundial, ‘After Hours til dawn tour’ que incluye 43 fechas, con paradas en Europa y América Latina. Esta es la primera vez que los fans peruanos de The Weeknd podrán disfrutar de dos de los discos más exitosos de su carrera After Hours (2020) y Dawn FM (2022) en vivo.

La gira es una de las mayores producciones de la carrera del artista y su propuesta combina elementos del teatro y las artes escénicas para recrear una noche de fiesta en un club, en la que se fusionarán mundos visuales y sonoros.

Recordemos que ‘Die For You’, el remix de The Weeknd y Ariana Grande alcanzó el número 1 en las listas de Billboard, confirmando que el músico viene haciendo historia como el primer artista en llegar a 105 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que lo convirtió en el músico número 1 en la lista mundial de esta plataforma. También lanzó su primer álbum de conciertos, The Weeknd Live At SoFi Stadium, y su éxito “Starboy” regresó al Top 10 en Billboard 200 por primera vez desde 2017.

¿Cuándo es el concierto de ‘The Weeknd’ en Perú?

The Weeknd llegará a nuestro país el 22 de octubre para brindar un concierto en el Estadio de San Marcos.

¿Cuándo inicia la preventa y venta de entradas?

La pre-venta con tarjeta BBVA se realizará el 9 y 10 de marzo, a las 10:00 horas, mientras que la venta general se llevará a cabo el 11 de marzo, a las 10:00 horas, vía Teleticket.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a ‘The Weeknd’?

Precios con 15% de descuento

Occidente Central S/530.00

Cancha 1 S/560.00

Occidente 1 S/460.00

Oriente 1 S/460.00

Occidente 2 S/330.00

Oriente 2 S/330.00

Cancha 2 S/360.00

Tribuna Norte S/100.00

Precio de entradas para ver a The Weeknd en Perú.

Precio regular

Occidente Central S/609.50

Cancha 1 S/644.00

Occidente 1 S/529.00

Oriente 1 S/529.00

Occidente 2 S/379.50

Oriente 2 S/379.50

Cancha 2 S/414.00

Tribuna Norte S/115.00

The Weeknd donará un dólar por entrada a causa noble

El intérprete de “The Hills” también es embajador de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que busca responder ante la crisis mundial del hambre. En esta oportunidad, se destinará a la causa un dólar por cada entrada vendida en la gira por América Latina, lo mismo ocurrirá en Reino Unido y los demás países de Europa pero en libras esterlina y euros, fondos que serán dirigidos al Fondo Humanitario XO, que apoya la respuesta de la organización a esta crisis mundial del hambre sin precedentes.

The Weeknd llegará a Perú. REUTERS/Mario Anzuoni

La gira ‘After Hours Til Dawn’’ es la primera en incluir tecnología Web 3.0 de vanguardia, de la mano de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más importante del mundo. De esta manera, los asistentes al concierto recibirán NFT de recuerdo y obtendrán acceso a una colección exclusiva para la gira; al tiempo que el 5% de las ventas de los activos digitales del tour mundial irá al Fondo Humanitario XO de The Weeknd, como parte del Programa Mundial de Alimentos.

La gira celebra el álbum After Hours de The Weeknd (2020) y su exitoso sencillo “Blinding Lights” que fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960, “The Twist”. Así como su aclamado álbum Dawn FM (2022). Los artistas Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas como artistas invitados.