“Es una lavada de mano”: Revelan qué declaró Alberto Otárola a la fiscalía por muertes en las protestas

Revelan declaraciones de Alberto Otárola a la fiscalía por muertes en protestas

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, responsabilizó al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por las muertes ocurridas en las protestas al interior del país, cuando era titular del sector Defensa, argumentando que “no brindó ninguna instrucción” y “no tenía conocimiento” sobre el plan operativo que iban a utilizar los militares.

Te puede interesar: Procuraduría sustentó pedido para participar en investigación a Dina Boluarte: “Se vulneró un derecho de participación procesal”

“En el caso específico debo señalar que en la parte operativa no brindé ninguna instrucción, porque no corresponde a las funciones del ministro de Defensa”, manifestó el ahora premier al Ministerio Público. Sus declaraciones, que quedaron registradas en la carpeta fiscal n.º277-2022, las reveló el programa Al estilo Juliana.

En el documento fiscal, Otárola también negó tener conocimiento sobre el operativo de las Fuerzas Armadas para contrarrestar las movilizaciones en diferentes regiones del Perú, cuando era ministro de Defensa.

Un nutrido grupo de personas acompaña el féretro de John Mendoza, de 34 años, uno de los ayacuchanos fallecidos en las protestas. (AP Foto/Hugo Curotto)

“No me he informado sobre los planes de operaciones, reitero que los que se nos informaba a los ministros, eran los resultados de las acciones de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, pero no sobre los planes operativos”, dijo.

Te puede interesar: Alberto Otárola descartó que se produzca una segunda ‘Toma de Lima’ en los próximos días

Pese a que en ese momento lideraba el sector, Otárola señaló que como ministro “no tenía competencia táctica, operativa ni funcional” en la ejecución de los planes policiales y militares en las zonas en las que intervino tanto la Policía como las Fuerzas Armadas.

“La función esencial del ministro de Defensa es dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la política de seguridad y defensa nacional, pero en materia exclusivamente operativa quien actúa es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, remarcó.

Los deudos responsabilizan a la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola de las muertes durante las movilizaciones. (Reuters/Miguel Gutiérrez Chero)

Para el ministro del Interior, Gino Costa, lo declarado por el actual premier “es una lavada de mano” y una evidente “actitud sínica”.

Te puede interesar: Alberto Otárola aseguró que la intensidad de las protestas sociales bajará en los próximos días

“El señor Otárola ha sido portavoz de este gobierno a lo largo de toda la protesta, ha hablado sobre este temas con mucha autoridad y que hoy día venga a sostener que desconocía lo que ocurría, que él no estaba informado da cuenta de una actitud bastante cínica. Esa es una lavada de manos”, afirmó.

“De manera que acá no hay que yo no sabía y que no me corresponde porque esa es una responsabilidad de quienes están encargados del orden público: la Policía Nacional y, en una situación como esta, las Fuerzas Armadas. Para eso están las autoridades políticas para supervisar y gestionar el despliegue de esa fuerza y establecer los parámetros”, agregó.

Un gran número de militares fue desplegado en la región de Ayacucho para apoyar a la policía y detener las protestas sociales.

El pasado 15 de diciembre en Ayacucho, cuando Otárola ocupaba el cargo de ministro de Defensa, murieron 10 personas, casi todas por impacto de proyectiles de arma de fuego de uso militar.

“Los hechos ocurridos en Ayacucho se circunscribieron a una lamentable secuela de actos fallidos por estos violentistas, cuando tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas un bien crítico nacional que como ya se explicó es de trascendental importancia estratégica para el Estado como lo es el aeropuerto de Ayacucho”, manifestó Otárola al día siguiente.

A él y la presidenta de la república, Dina Boluarte, el Ministerio Público les abrió una investigación preliminar por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves. De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, son más de medio centenar de fallecidos durante las manifestaciones sociales a causa de la represión militar y policial.