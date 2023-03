Patricio Quiñones pide que no lo comparen con Anthony Aranda: “No estamos compitiendo”

Patricio Quiñones habló de Anthony Aranda en una transmisión en vivo que tuvo con sus seguidores. Ante las constantes preguntas, el bailarín decidió hablar de su colega e indicar que había preferido no tocar el tema porque que no quería meterse en farándula, sin embargo, era preciso aclarar que él era muy amigo de la pareja de Anthony Aranda.

Pese a que siempre le deseará lo mejor y lo estima mucho, pidió a sus fans que no lo comparen con Anthony Aranda, pues no está compitiendo con él. Asimismo, contó que lo respeta mucho como bailarín porque fue su director.

“Me están preguntando mucho por Anthony y el tema es que yo no me quiero meter en farándula, no me quiero meter en problemas ni nada. Lo único que voy a decir es que Anthony fue director mío. Él me enseñó mucho, es una persona que yo quiero mucho”, indicó Patricio Quiñones, resaltando que son muy buenos amigos.

“Los problemas aparte es algo que no tiene nada que ver conmigo. Y lo que sí me parece y no me gusta es la comparación, porque nosotros no estamos compitiendo, nosotros somos amigos. Yo sé que él está feliz por mí y cada cosa que le pase, yo voy a estar feliz también. Así como pasa con Jeremy (bailarín), más allá de eso, que me comparen o lo que digan es algo que hacen ustedes, no lo hago yo ni lo hace él”, aclaró.

“Nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo de hablar de eso”, acotó Patricio Quiñones, quien al ver que los seguidores se apresuraron a etiquetar a los programas de farándula, señaló que lo menos que quiere es generar polémica.

“Yo lo que quiero es bailar, solo quiero bailar”, concluyó respecto al tema.

Como se recuerda, en una anterior oportunidad, Anthony Aranda fue consultado por Patricio Quiñones y sus logros en el extranjero. El Activador señaló que estaba orgulloso de él y le deseaba lo mejor, descartando algún conflicto entre ellos. Como se recuerda, ambos fueron parte del staff del programa de Gisela Valcárcel, El Gran Show.

“Siempre contento con los logros de mi gente, Pato ha sido integrante de grupo, ha sido mi dúo, hemos viajado a las Vegas a representar al Perú varias veces”, señaló en aquella oportunidad a En Boca de Todos.

Patricio Quiñones no quiere regresar a Perú

A menos que sea de visita, Patricio Quiñones dejó en claro que no quiere regresar a nuestro país, pues es consciente que sus sueños solo los logrará en el extranjero. En su transmisión en vivo con sus fans, el bailarín contó que pasó penurias para estar dónde está. Incluso, decirle no a su madre cuando le rogaba que regrese a nuestro país por temor a la pandemia.

“Creo que mucha gente sabe que yo soy bien llorón y lloré muchísimo, lloré muchísimo porque no sabía qué iba a pasar, porque yo estaba muy frustrado porque las cosas no abrían, yo estaba lejos, no sabía qué iba a pasar y mi mamá me decía, hijo, deja de llorar y vente, vente, vuelve, regrésate, regrésate a Lima, aquí tienes tu casa, tienes todo, no vas a gastar. Y yo le decía, mamá, yo no me voy a regresar, no me voy a regresar”, contó Patricio Quiñones a sus seguidores.

“(Decía) Yo no me voy a regresar porque qué voy a hacer allá, esperar que, por ejemplo, ¿que me llamen para Esto de Guerra?, esperar que me llamen para la televisión, o sea, qué voy a hacer si mis sueños no están allá, están aquí y si necesito llorar, dormir en la calle o hacer lo que sea, voy a llorar y me voy a quedar y la voy a luchar”, fueron las palabras del popular Pato.