Jhilmar Lora respondió si quiso centrar en su golazo con Sporting Cristal ante Nacional por Copa Libertadores

Jhilmar Lora anotó su primer gol oficial con Sporting Cristal.

Sporting Cristal logró una clasificación histórica en la Copa Libertadores al remontarle la llave a Nacional de Paraguay con goleada incluida (5-1). Uno de los goles del equipo de Tiago Nunes fue obra de Jhilmar Lora, quien se lució con una pintura. No obstante, muchos hinchas tienen dudas si quiso centrar o patear. El lateral respondió en entrevista.

“No me lo imaginaba así, pero quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera. Luego esa que me quedó, no había nadie en el área, preferí sombrearla y gracias a Dios que entró, pensaba que no iba a entrar, pero entró”, declaró el joven defensor a ras de la cancha del estadio Nacional.

El categoría 2000 también compartió su sensaciones al obtener el boleto a la siguiente instancia de la Copa Libertadores. “Feliz por la clasificación, pero no es nada porque todavía falta un rival con quien competir para estar en la fase de grupos que es lo que queremos”.

Después, al salir del complejo deportivo, fue abordado por la prensa y volvió a hablar de su anotación. “Me están molestando todos, menos mal fue gol. El psicólogo Franquinho me venía diciendo que lo intente que el arquero nunca se va a esperar que vaya al arco”.

Golazo de Lora

Sucedió a los 89 minutos del cotejo. Jhilmar Lora se proyectó por su banda y recibió un servicio largo de un compañero. Realizó un control orientado, que le permitió superar a un rival con velocidad, y le pegó al balón con el borde externo de su pie derecho. El esférico se fue levantando y bajó en el momento preciso para colgar al portero paraguayo, el cual estaba unos pasitos adelantado.

Fue un golazo por la forma en que le pegó, tanto así que la Conmebol lo consideró la “jugada mágica” del partido. Además, fue importante porque significó la remontada de Cristal y la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. Por último, fue especial, debido a que su primera anotación como profesional.

Sporting Cristal enfrentó a Nacional de Paraguay por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2023

Tuvo una destacada actuación

Tiago Nunes desde el inicio de su era apostó por la juventud en Sporting Cristal. Ayer lo ratificó contra Nacional de Paraguay en un decisivo partido. Puso a Jhilmar Lora, quien había perdido la confianza en la estadía de Roberto Mosquera, por encima de Johan Madrid y el futbolista le retribuyó en la cancha.

El lateral no solo metió el gol de la clasificación, sino también, previamente, realizó un gran centro para el doblete de Irven Ávila, que comenzó a trazar el camino a la remontada. Asimismo, tuvo una performance sobresaliente pasando al ataque constantemente y siendo sólido en defensa. Uno de los mejores de la noche.

Próximo rival de Cristal

El rival de Sporting Cristal en la fase 3 de la Copa Libertadores saldrá del ganador entre Boston River de Uruguay y Huracán de Argentina. En el primer partido no se sacaron ventaja e igualaron sin goles en el estadio Centenario, así que todo se definirá en la vuelta, la cual está programada para mañana miércoles 28 de febrero a las 17:00 (hora peruana) en el Tomás Adolfo Ducó.

Próximo partido de Sporting Cristal

Después del cotejo con Nacional por Copa Libertadores, Cristal tendrá acción en la Liga 1. Jugará con ADT el sábado 4 de marzo a las 16:00 horas en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura. Su rival viene de golear 3-0 a Deportivo Municipal.