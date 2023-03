Conmebol y el llamativo halago al golazo de Jhilmar Lora en Sporting Cristal vs Nacional de Paraguay

El ente rector del fútbol sudamericano destacó la jugada individual del lateral peruano en Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL Libertadores)

Sporting Cristal hizo historia en la Copa Libertadores luego de que apabullara en condición de local a Nacional de Paraguay en el marco de la vuelta de la fase 2. Tenía que remontar dos goles en contra que luego se volvieron tres en base a mucho esfuerzo y generación de peligro en momentos puntuales. De hecho, una de las ocasiones que acabó al fondo de la red fue causada por Jhilmar Lora, quien anotó un golazo que fue elogiado por la Conmebol.

Descomunal golazo de Jhilmar Lora ante Nacional para clasificación de Sporting Cristal en Copa Libertadores El lateral derecho sacó un remate violento y colgó al portero paraguayo. Con este tanto, los ‘celestes’ se meten a la fase 3 del torneo de Conmebol. VER NOTA

Fue a través de sus redes sociales, que el máximo ente del fútbol sudamericano se pronunció por esta obra de arte y la calificó como la acción más resaltante del partido mediante un peculiar halago. “¡La jugada mágica del partido! El golazo de Jhilmar Lora que le dio a Sporting Cristal el boleto a la Fase 3 de la Conmebol Libertadores”, señala la publicación.

Conmebol destacó el golazo de Jhilmar Lora con Sporting Cristal a Nacional de Paraguay en Copa Libertadores.

Y es que el lateral derecho fue uno de los puntos altos del cuadro ‘cervecero’ ante los paraguayos. Se proyectó constantemente al ataque y se mostró como una opción de pase, tanto para sostener las jugadas y causar daño por su banda, llegando muchas veces hasta el fondo de la raya para lanzar el centro.

Jhilmar Lora respondió si quiso centrar en su golazo con Sporting Cristal ante Nacional por Copa Libertadores El lateral marcó el cuarto tanto de los ‘celestes’ que significó la clasificación a la fase 3 del torneo de Conmebol. VER NOTA

Pero de manera defensiva también cumplió, cerrando su zona y evitando que Mathías Martínez progrese a través de la velocidad y el regate. Incluso, cuando era superado alcanzaba a recomponerse con barridas precisas y sin falta.

Momento del gol de Jhilmar Lora

Justo cuando el partido iba 3-1 a favor de Sporting Cristal con el doblete de Irven Ávila y el gol de Ignácio da Silva, precisamente fue el zaguero brasileño que inició desde su campo para el cuarto tanto. Y es que la defensa ‘rimense’ se había adelantado y posicionado en la mitad de la cancha.

Gol de Irven Ávila para 1-0 de Sporting Cristal ante Nacional de Paraguay por Copa Libertadores El delantero sorprendió a todos en el inicio del segundo tiempo y acortó las distancias de la llave. VER NOTA

En eso, el exfutbolista de Bahía, que se ubicaba en el sector derecho, lanzó un balón largo para Jhilmar Lora, que controló con la derecha y dejó caer la pelota hacia el medio, con la intención de sacar un centro o apoyarse con un compañero (considerando que un rival se le aproximaba para cortarlo). Finalmente no hizo ninguno y, más bien, abrió su pie hábil para sacar un disparo que terminó colgando al arquero Héctor Espínola a los 89 minutos.

Sporting Cristal enfrentó a Nacional de Paraguay por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2023

El hecho de que era el cuarto gol significó un gran alivio para los dirigidos por Tiago Nunes, ya que así evitaban la tanda de penales a poco del final. De hecho, la quinta conquista llegó a los 96 minutos, luego de que Irven Ávila lanzara una pelota larga para Washington Corozo, quien luego de ganarle las espaldas a los defensas de Nacional, se llevó al arquero y definió a placer.

Declaraciones de Jhilmar Lora sobre su golazo

El canterano de Sporting Cristal habló sobre el golazo que le marcó a Nacional y reconoció que recibió un consejo de un empleado del club. “No me lo imaginaba así, pero quería patear una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera. Luego esa que me quedó, no había nadie en el área, preferí sombrearla y gracias a Dios que entró, pensaba que no iba a entrar, pero entró”, dijo para ESPN al término del partido.

De la misma manera, hizo hincapié en lo que charló con el psicólogo, Franco Ascenzo. “Me están molestando todos, menos mal fue gol. El psicólogo Franquinho me venía diciendo que lo intente que el arquero nunca se va a esperar que vaya al arco”, agregó.

Lo cierto, es que Jhilmar Lora ha recuperado la confianza que tenía cuando apareció en el primer equipo de Sporting Cristal el 2020 y que llegó a la selección peruana. Si sigue en ese nivel y lo aumenta, podría recuperar su espacio en la ‘bicolor’, con miras a los amistosos ante Alemania y Marruecos en marzo.