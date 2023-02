Universitario se comunicó con técnico multicampeón tras partida de Carlos Compagnucci

Jorge Fossati tuvo contacto con Universitario tras salida de Carlos Compagnucci.

Universitario Deportes confirmó la salida de Carlos Compagnucci y horas después comenzó a revisar diferentes currículums para encontrar a su nuevo entrenador. En esa línea, el club ‘crema’ ya tuvo un primer contacto con un técnico multicampeón.

Se trata de Jorge Fossati, con quien conversaron previo a la llegada del mismo Compagnucci en 2022 y retomaron la comunicación hoy. El uruguayo se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con Danubio de su país.

El mismo estratega confirmó que recibió el llamado de la ‘U’ en conversación con Depor. “Me lo han preguntado y te respondo. Sí, en las últimas horas se han contactado conmigo y sí, me enteré de la salida del colega, pero no es más que eso por ahora, hay avances, por supuesto pero no hay nada terminado, es lo único que voy a decir”.

“Mas allá que lo tomó diferente al año pasado, estoy libre, estoy viendo varias cosas y como dije el año pasado es un honor que Universitario esté pensando en nosotros”, agregó el técnico de 70 años.

Fossati y su acercamiento con la ‘U’

“Llegaron a hablar conmigo oficialmente del club cuando le pasó el lamentable accidente a Gregorio (Pérez), pero es una de las varias veces que opté por el debo y no por el puedo. En su momento me atraía la idea porque es un gran club, no lo desconozco”, declaró Fossati en conversación con GOLPERU.

El ‘charrúa’ reveló el motivo de su no llegada a Ate. “Íbamos a empezar el campeonato acá (Uruguay), ósea hago toda la pretemporada con Danubio, va a empezar el campeonato y ahí me voy. Ese es el que yo creo que no debo. Podía porque había una condición en el contrato, pero para mí pesa más el debo que el puedo”.

Entrenador multicampeón

Según declaraciones de Manuel Barreto, Universitario está en búsqueda de un técnico que haya pasado por clubes grandes, sobre todo ganador. Fossati cumple con ese perfil. A lo largo de sus 30 años como estratega ha conquistado títulos en diferentes partes del mundo.

Su primer conquista fue el campeonato uruguayo con Peñarol. Luego alzó el trofeo de la Serie A de Ecuador, la Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana con LDU Quito. Después, consiguió siete títulos en su paso por Al Sadd y Al-Rayyan, equipos de Catar. Asimismo, ganó la primera división de Paraguay con Cerro Porteño. Su último logro sucedió a finales de 2021 cuando logró el ascenso con Danubio en Uruguay.

Jorge Fossati ganó Liga de Campeones de la AFC con Al Sadd.

Clubes de Fossati

- River Plate (Uruguay)

- Peñarol (Uruguay)

- Cerro Porteño (Paraguay)

- Danubio (Uruguay)

- Colón (Argentina)

- LDU Quito (Ecuador)

- Selección de Uruguay

- Al Sadd (Qatar)

- Selección de Qatar

- Internacional (Brasil)

- Al Shabab (Arabia Saudita)

- Al Rayyan (Qatar)

- Al Ahli (Arabia Saudita)

Próximo partido de Universitario

Por el momento, Jorge Araujo estará a cargo de Universitario y dirigirá el partido contra Melgar por la fecha 6 del Torneo Apertura. Este se jugará el domingo 5 de marzo a las 15:30 horas en el estadio Monumental de Ate.

‘Coco’ y compañía tienen la necesidad de ganar debido a que, por el momento, se ubican en la casilla 14 con tres unidades, a siete del líder, Carlos A. Mannucci, y el duelo decisivo con Cienciano por la Copa Sudamericana está muy cerca.