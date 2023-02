Manuel Barreto respondió cuándo se conocerá al nuevo técnico de Universitario

Manuel Barreto dio detalles del nuevo técnico tras la salida de Carlos Compagnucci.

El día ha estado movido para Universitario de Deportes después de que se anunciara la salida del estratega argentino Carlos Compagnucci por malos resultados. En ese sentido, el director deportivo, Manuel Barreto, habló con la prensa y respondió cuándo se conocerá al nuevo comando técnico.

“Ya estamos analizando opciones para un nuevo entrenador y podemos tener novedades en los próximos días. Es muy probable que sea extranjero. Podría ser que pueda llegar antes del partido por Copa Sudamericana”, señaló en primera instancia el integrante de la ‘U’ en entrevista con RPP.

Luego, el exfutbolista dio detalles del perfil que busca para el nuevo DT ‘crema’. “Es importante que haya dirigido en un equipo grande, que haya tenido logros y que tenga capacidad en todo sentido, jerarquía y que sepa manejar todo lo que significa Universitario y el plantel actualmente”.

“Puede ser que conozca el medio o alguien que haya trabajo en medios similares, por ejemplo el ecuatoriano. Me refiero a medios que tengan una situación geográfica que se asemeje al Perú”, complementó.

Eso sí, Barreto señaló que hay un plan B si se demoran en contratar al sucesor de Compagnucci. “Actualmente va a asumir ‘Coco’ (Jorge Araujo) los entrenamientos y si nosotros estamos seguros y encontramos al entrenador, lo anunciaremos, caso contrario continuará ‘Coco’”.

La salida de Compagnucci

La partida del argentino era algo que se venía hablando en las últimas horas producto de su mala racha de tres derrotas consecutivas (Unión Comercio, Alianza Lima y Carlos A. Mannucci) en la Liga 1. Sin embargo, Manuel Barreto confesó que le sorprendió la decisión del exjugador.

“No esperábamos que Carlos Compagnucci tomara esa decisión. Pero somos hombres de fútbol y esto no te puede tomar desprevenido”, declaró. Además, compartió la razón de la salida del ‘gaucho’. “Veo al equipo comprometido, no creo que la decisión pase por un desgaste con el grupo, sino por un sentimiento personal”.

La era Compagnucci finalizó después de ocho meses y dejó los siguientes números: Disputó 24 partidos, de los cuales ganó 11, perdió siete y empató seis. Tuvo un 45% de efectividad en su segunda campaña con la ‘U’.

Comunicado sobre la salida de Carlos Compagnucci (Universitario).

Posibilidades para el nuevo técnico de la ‘U’

En las últimas horas los fanáticos de Universitario han dado nombres para el nuevo técnico, entre ellos resaltan el peruano Roberto Mosquera y el argentino Mariano Soso. Asimismo, un grupo de la hinchada ‘crema’ se ilusiona con un posible regreso de Ricardo Gareca, quien se encuentra libre.

Manuel Barreto fue consultado por estos tres estrategas y tuvo una postura, no referirse a ellos por respeto y no entrar en especulaciones. Pero, por otro lado, no descartó ninguna opción, es más manifestó que podría viajar para ponerse en contacto con algún entrenador.