Hugo Ancajima criticó el arbitraje del Carlos Mannucci vs Universitario por Liga 1

El lateral derecho de los 'cremas' criticó la hecho por el árbitro del encuentro, Bruno Pérez.

Universitario de Deportes cayó 0-2 ante Carlos A. Mannucci por la fecha 6 del Apertura de Liga 1. Bruno Pérez, quien el arbitro del partido, tuvo una actuación discreta. Hugo Ancajima, lateral derecho de los ‘cremas’, criticó las decisiones tomadas por el referee y mencionó que les arruinó lo trabajado en la semana.

Tabla de posiciones de Liga 1 tras triunfos de Alianza Lima en el clásico y UTC en el cierre de la fecha 5 Cuatro clubes comparten el liderato de la clasificación del campeonato peruano. Alianza Lima venció a Universitario en el clásico y escaló posiciones. VER NOTA

“Venimos a ganar. Teníamos esa predisposición todos juntos y sacar este partido adelante para cortar la mala racha que tenemos. Lamentable el arbitraje, nos malogra el trabajo de la semana. Venimos trabajando bien. No se nos dan los resultados, pero ahora es pasar la página y pensar en el otro rival que viene”, sostuvo el defensor de 25 años en una entrevista a GOLPERU.

Finalmente, el ex ADT de Tarma habló acerca de las ocasiones de peligro que no aprovecharon y que les costó perder el partido: “Son situaciones que se dan en el partido. Lamentablemente, no las estamos concretando y nos están pasando factura”.

Programación Liga 1 2023, fecha 8: partidos, horarios y canales TV El fútbol continúa en la primera división peruana y se supo los emocionantes duelos que se vivirán en dicha jornada. VER NOTA

El lateral derecho jugó los 90 minutos del compromiso. Ancajima completó tres intercepciones exitosas y ganó tres de los seis duelos que tuvo ante los jugadores del rival. Además, dio 26 pases a sus compañeros, completando un 79% de efectividad. Con este encuentro, sumó su cuarta titularidad consecutiva y fue cambiado en dos ocasiones en los minutos finales.

Los ‘merengues’ terminaron el encuentro con nueve hombres tras las expulsiones de Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña. El zaguero argentino dejó el campo de juego tras recibir su segunda tarjeta amarilla en el minuto 22. En el caso del volante defensivo chileno, el juez del compromiso lo echó por un fuerte reclamo, después del penal a favor del ‘tricolor’.

Universitario y la mala racha que debe romper ante Carlos Mannucci de visita por Liga 1 Los ‘cremas’ tienen la obligación de ganar en Trujillo, sin embargo, tienen una estadística negativa cada vez que juegan en cancha de los ‘carlistas’. VER NOTA

Matías Succar marcó un ‘doblete’ para darle la victoria al conjunto trujillano. El delantero de 24 años anotó en el 53 y 89, siendo el segundo un golazo al lado derecho de la portería de José Carvallo. Además, ambos equipos fallaron desde los 12 pasos. Primero fue Emanuel Herrera para el elenco ‘estudiantil’ y después fue Raziel García para los locales.

Próximos partidos de ambos equipos

Universitario de Deportes se enfrentará en la fecha 7 a FBC Melgar el domingo 5 de marzo a las 15:30 horas de Perú. Los dos clubes están teniendo una mala racha en este comienzo de campeonato. Los ‘cremas’ han sumado tres caídas consecutivas ante Unión Comercio (1-0), Alianza Lima (1-2) y Carlos A. Mannucci (2-0). Además, solo Luis Urruti consiguió anotar en esas tres jornadas.

En el caso de los ‘rojinegros’ no han conseguido ganar hasta el momento. De los dos compromisos que han disputado han perdido frente a Deportivo Municipal (0-2) y Sporting Cristal (1-0). Asimismo, sufrieron un ‘walk over’ ante Atlético Grau y le suspendieron su juego ante Sport Boys de la fecha 6 por el tema de los derechos de transmisión.

El ‘tricolor’ mantiene su invicto en este inicio de torneo. Empataron 1-1 ante la escuadra ‘celeste’ y vencieron a 1-0 a los ‘rosados’ y 2-0 a los ‘merengues’. También suman una victoria por ‘walk over’ ante los ‘ediles’. Su buena racha les permite posicionarse en el primer lugar con 10 unidades, sacándole un punto de ventaja a Deportivo Garcilaso, que es su mayor perseguidor.

Su siguiente rival será la Universidad César Vallejo el sábado 4 de marzo a las 19:00 horas de Perú. Los ‘poetas’ también no han perdido en lo que va de competición. En la jornada 3 empataron 2-2 ante Alianza Atlético y les ganaron a 2-1 Academia Cantolao y 3-1 a Unión Comercio. Su enfrentamiento ante los ‘íntimos’ se reprogramó debido a la falta de garantías para la correcta transmisión del juego.