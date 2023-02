Ramón Mifflin y su desgarradora confesión sobre la salud de Roberto Chale

Ramón Mifflin dijo sentirse en "shock" por la situación que atraviesa su amigo Roberto Chale.

La salud de Roberto Chale ha venido deteriorándose en las últimas semanas y tanto su familia, amigos, hinchas y excompañeros sufren por el complicado presente que vive. Uno de ellos es Ramón Mifflin, quien conoce al ‘Maestro’ desde los 13 años y lamenta lo que viene aconteciendo, asegurando que desde su círculo más íntimo ya hay “resignación”.

“Hoy hablé con su hija, con mi sobrina Alejandra, la cuestión está bien complicada. ‘Robertito’ está pasándola mal. Dios quiera y un milagro nos lo pueda devolver, pero hay resignación. Es muy complicada su situación”, dijo en comunicación con el programa Todas Las Voces del Fútbol.

El ‘Cabezón’ detalló los problemas que viene atravesando el ‘Niño Terrible’ y pidió respetar a la familia en estos momentos, pues están sufriendo por la salud de Roberto Chale.

“Le hicieron una endoscopia ayer (jueves 23 de febrero) porque tuvo una hemorragia interna, pero ha salvado tantas veces por su temperamento, su lucha en la vida. Siempre fue un luchador y vamos a ver si tenemos la suerte de que pueda salir bien de esta. La familia está sufriendo mucho. Hay que dejarlos tranquilos con su dolor. El dolor de ellos es el dolor de todos. Estoy en shock con lo que está sufriendo y lo que está pasando él y su familia. Esperamos que salga”.

Mifflin compartió camerino con Chale Olarte en el club Centro Iqueño y la selección peruana, con la que incluso disputaron el Mundial México 1970 y la relación traspasó los campos de fútbol, por lo que el ídolo de Sporting Cristal se muestra acongojado por este presente.

“Yo estoy deshecho solo de pensar lo que está pasando. Lo conozco bien. Sé de sus miedos y temores, del amor que le tiene a su familia. Saber que si tiene que partir deja sola a su esposa y su familia, su nieto que lo adora, el hijo de Alejandra. Están pasándola muy mal. Ojalá que Dios lo acompañe y no sufra”.

Ramón Mifflin y Roberto Chale durante su etapa de jugadores en la selección peruana. (Archivo Prensmart)

Exjugadores merecen mayor reconocimiento, asegura Mifflin

Ramón Mifflin también se refirió sobre como los clubes en el Perú tratan a sus destacados exjugadores que ya se encuentran en la tercera edad, manifestando su molestia que han sido hasta “ingratos”.

“Los homenajes ayudan, pero no reconfortan. La ayuda tiene que ser completa. Tienen que ayudarlo a tener una paz familiar. Nuestros días finales, para nosotros que ya estamos mayores, él (Roberto Chale) tiene la misma edad que yo, 76. Yo creo que el cariño de la gente con una buena oración es mucho más reconfortante para darle calidad de vida que los regalitos y platos recordatorios”.

Sin embargo, destacó la labor de Alianza Lima en ese rubro con los denominados ‘Embajadores Leyendas’ entre los que destacan Teófilo Cubillas, César Cueto, José Velásquez, Jaime Duarte, Víctor Zegarra y Hugo Sotil. Del mismo modo criticó que los exjugadores no sean contratados como formadores y se les de mayores oportunidades a profesionales del exterior.

“Ahora los clubes se están acordando de sus exjugadores dándoles títulos de ‘Embajadores’. Alianza Lima lo está haciendo muy bien, está apoyándolos. No dejarlos terminar su carrera en la miseria. Darles calidad de vida y trabajo. Se les da trabajo a gente que viene de afuera que no nos ha dado satisfacciones. ¿Por qué no darle a la gente que ha dado logros a nuestro país y a los clubes? Los clubes deben ser más humanos”.

“Yo veo en Argentina que todos los exjugadores están trabajando en menores y los ayudan. En Perú contratan gente de afuera y no le dan el valor necesario a nuestra gente, a nuestros exjugadores que nos han dado tanto”, finalizó.