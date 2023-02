Sergio Ramos y el día que enfrentó a la selección peruana en amistoso

España se midió con Perú en partido amistoso.

Sergio Ramos anunció su retiro de España con sentido y polémico mensaje en su cuenta de Instagram. A sus 36 años seguirá jugando con PSG de Francia, pero no a nivel de selecciones. Por ese motivo, recordaremos la vez que enfrentó a Perú con la ‘roja’ en sus inicios como futbolista.

El defensor señaló al responsable de su alejamiento de la escuadra nacional de España. “En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”.

Asimismo, aprovechó para defender y citó a algunos jugadores como ejemplo. “Ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol”.

“Me llevo recuerdos imborrables, todos los títulos que hemos peleado y celebrado todos juntos y el tremendo orgullo de ser el jugador español con más internacionalidades. Este escudo, esta camiseta y esta afición, todos vosotros, me habéis hecho feliz. Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí!”, finalizó.

Ramos vs la selección peruana

Sergio Ramos vistió la camiseta de la selección de España durante 18 años y participó en cuatro ediciones del Mundial, en las cuales logró conquistar un título en Sudáfrica 2010. En toda esa trayectoria se midió con Perú en un partido amistoso disputado en 2008.

El partido se disputó el 31 de mayo de dicho año y tuvo como escenario el estadio Nuevo Colombino, ubicado en Huelva, ciudad al suroeste de España. Este significó el tercer enfrentamiento entre ambas escuadras, previamente se cruzaron en 1960 y 2004.

El fallecido Luis Aragonés era el DT de España en ese momento y mandó el siguiente once: Casillas, Capdevilla, Marchena, Puyol, Ramos, David Silva, Xavi, Iniesta, Xavi Alonso, Torres y Villa. Sergio en sus inicios se desempañaba como lateral derecho y en ese cotejo arrancó en esa posición.

Por su parte, la ‘bicolor’, con ‘Chemo’ del Solar a la cabeza, alineó de esta forma: Leao Butrón, Martín Hidalgo, Luis Hernández, Guillermo Salas, Walter Vílchez, Alberto Rodríguez, Rainer Torres, Reinaldo Cruzado, Nolberto Solano, Daniel Chávez y Paolo Guerrero.

El marcador se abrió a favor de los españoles a los 38 minutos. David Villa recibió un gran pase en el área de Xavi Hernández y definió con pierna derecha ante la tímida salida del portero Butrón. Así terminó la primera mitad.

Luego, en la etapa complementaria, a los 76′, la ‘blanquirroja’ encontró la igualdad. El zaguero Carlos Marchena tuvo un mal rechazo, el cual fue aprovechado por el delantero Hernán Rengifo que impactó de cabeza y la mandó a guardar.

Hernán Rengifo ingresó a los 65 minutos en Perú vs España.

Finalmente, cuando se pensaba que el partido terminaría empatado, la ‘furia’ gestó una jugada por derecha y sacó un centro al corazón del área, donde estaban sus defensores. Joan Capdevilla definió como ‘nueve’ y fusiló a Butrón para el poner el definitivo 2-1.

Próximo partido de Sergio Ramos

PSG se medirá con Olympique de Marsella por la fecha 25 de la Ligue 1. Este compromiso se jugará el domingo 26 de febrero a las 14:45 (hora peruana) en el Stade Vélodrome. Sergio Ramos y compañía necesitan una victoria para alargar su distancia en la tabla de posiciones de la primera división de Francia.