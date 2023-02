El provocador mensaje del delegado de Alianza Lima a la FPF: “Cristal favorecido e Indecopi no denunciaría publicidad engañosa”

Delegado del club 'blanquiazul' se refirió a la mala gestión de la FPF.

En vista de que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) optó por postergar dos encuentros correspondientes a la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 (Deportivo Binacional vs Sporting Cristal y FBC Melgar vs Sport Boys) por falta de garantías, Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, no dudó en pronunciarse al respecto.

El representante de la institución ‘blanquiazul’ aprovechó en dejar un mensaje a través de sus redes sociales, en donde arremetió contra el máximo ente regulador del fútbol peruano de una forma bastante peculiar.

“La suspensión del partido entre Binacional y Cristal por falta de garantías decretada por FPF es muy buena. Cristal favorecido porque tendrá más días de descanso para la Copa Libertadores e Indecopi no denunciaría a nadie por publicidad engañosa. Felicitaciones a todos, así se trabaja”, sostuvo Ordóñez en su cuenta persona del Twitter.

Tito Ordoñez, de Alianza Lima, se lanza contra la FPF

Según lo descrito por el directivo de La Victoria, la FPF habría utilizado la disputa por los derechos televisivos para favorecer al conjunto ‘rimense’ y así, evitar que viaje hasta la ciudad del Cusco para jugar ante Binacional, pues como se recuerda los dirigidos por Tiago Nunes buscarán su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores el próximo martes 28 de febrero ante Nacional de Asunción.

Asimismo, se mostró sorprendido porque algunos clubes del torneo local no han denunciado a la Federación ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Hace algunas semanas, Indecopi abrió una investigación contra la FPF debido a que dicha entidad habría estado generando publicidad engañosa, esto luego de que anunciará algunos encuentros que finalmente no fueron transmitidos por Liga 1 Max.

Este incidente estuvo muy cerca de repetirse, ya que venían promocionando el partido entre Cristal y Binacional, club que hizo de conocimiento público que no permitiría el ingreso de las cámaras de 1190 Sports a las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Binacional vs Cristal suspendido

Previo al inicio de la sexta jornada, Deportivo Binacional emitió una carta dirigida a la FPF en donde señalaron que no permitirían el ingreso a la prensa de 1190 Sports para que transmitan el compromiso ante Sporting Cristal, pues no mantiene ningún vínculo contractual. Posterior a ello, se tomó la decisión de que lo mejor era reprogramar el encuentro en mención.

“El día 22 de febrero del presente, el Club Binacional FC remitió una carta a la FPF en la que, además de expresar una serie de afirmaciones inexactas y ofensivas, informó su intención de transgredir la normativa de la FPF y no permitir la transmisión del encuentro contra Sporting Cristal, programado para el 24 de febrero, a cargo de Liga1 Max, señal acreditada por la FPF”, empieza el comunicado.

“En ese sentido, de acuerdo con la reglamentación vigente, se tomó la decisión de reprogramar este partido de la Fecha 6, al no contar con las garantías necesarias para que se realice sin altercados de ningún tipo y sin que se ponga en riesgo la integridad de las personas asistentes, incluyendo al personal del broadcaster autorizado por la FPF, a los oficiales delegados del partido y al equipo arbitral, como es propio de un evento deportivo en donde debe primar la legalidad y el ‘fair play’ en todos sus niveles. La nueva fecha y horario del encuentro serán comunicados durante los próximos días”, agregaron.

Cabe resaltar que la FPF dejó en claro en todo momento que no reconocerá ningún contrato con el Consorcio que haya sido firmado después del mes de octubre de 2019, fecha en la que se aprobaron los actuales estatutos.