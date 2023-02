Sporting Cristal vs Binacional se suspendió por pugna en la transmisión del partido de Liga 1

Sporting Cristal vs Binacional no se jugará este viernes por la pelea de los derechos de TV.

Sporting Cristal vs Deportivo Binacional se suspendió a un día de su realización. Así lo dio a conocer la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a través de un comunicado, el cual señaló que no hay garantías suficientes para la transmisión del compromiso por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1.

“Binacional remitió una carta a la FPF en la que, además de expresar una serie de afirmaciones inexactas y ofensivas, informó su intención de trasgredir la normativa de la FPF y no permitir la transmisión del encuentro contra Sporting Cristal, programado para el 24 de febrero, a cargo de la Liga 1 Max, señal acreditada por la FPF”, se puede leer en el primer párrafo del texto.

A raíz de la posición del ‘poderoso del sur’, la Federación decidió reprogramar el cotejo por la jornada 6 para no poner en riesgo la integridad de los asistentes al estadio Inca Garcilaso de la Vega, incluyendo al personal del broadcaster autorizado por la FPF, a los oficiales delegados y al equipo arbitral. Asimismo, apuntó que la nueva fecha y horario del encuentro serán comunicados durante los próximos días.

El ente encabezado por Agustín Lozano lamentó la conducta de Binacional y esclareció el tema de los derechos de TV: “La FPF no reconocerá los acuerdos o negociaciones que se hayan realizado posterior al cambio de estatutos, en octubre de 2019, y que no cuenten con la autorización previa de la Federación”.

Por último, la FPF realizó la siguiente advertencia: “Instamos a Binacional y al resto de los clubes de la Liga 1 a cumplir íntegramente con el reglamento. En caso contrario, actuaremos aplicando las sanciones que se consideren pertinentes”.

Foto: FPF.

¿Por qué hay pelea por derechos de TV en Liga 1?

Este problema viene siendo arrastrado desde final del año pasado después de que la Federación Peruana de Fútbol anunció a 1190 Sports como la empresa elegida para comercializar los derechos de TV de la Liga 1.

Esta disputa está dividida en dos grupos, uno que está del lado de la FPF y otro que se encuentra de la mano del Consorcio Fútbol Perú o GOLPERU, organización que contaba con las facultades de la transmisión del campeonato peruano hasta el año pasado.

Binacional es uno de los clubes que decidió alargar su vínculo con GOLPERU, pese a que la FPF comunicó que no era permitido. No obstante, la institución de Juliaca se apoya en una clausula de preferencia en el contrato para validar su renovación con dicha empresa.

Cristal vs Binacional no sería el único suspendido

El comunicado de la FPF expresa claramente su posición en cuanto a los derechos de TV y no dará su brazo a torcer. En ese sentido, Cristal vs Binacional, probablemente, no sea el único partido suspendido de la fecha 6 del Torneo Apertura.

Los compromisos que pueden correr con la misma resolución son Alianza Lima vs Universidad César Vallejo y Melgar vs Sport Boys. El conjunto ‘blanquiazul’ y ‘rojinegro’ se encuentran del lado de GOLPERU y se viene rumoreando que no permitirán la transmisión de 1190 Sports.

Cristal enfocado en la Copa Libertadores

Con el partido suspendido con Binacional, Sporting Cristal ya no tendrá que viajar a la ciudad de Cusco y se centrará en lo que será la vuelta del duelo con Nacional de Paraguay por la fase 2 de la Copa Libertadores.

Sporting Cristal perdió 2-0 ante Nacional por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Los ‘celestes’ perdieron 2-0 en Asunción con un gol al último minuto y buscarán revertir la llave en Lima. Su partido con los paraguayos está programado para el martes 28 de febrero a las 19:00 horas en el estadio Nacional.