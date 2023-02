Lima Major 2023: ver tabla de posiciones, victorias y derrotas

Dota 2 Lima Major 2023: clasificaciones, victorias y derrotas de los equipos.

The Lima Major 2023 arrancó con la transmisión en directo de cuatro partidas en simultáneo a las 10:00 a.m. Ocho equipos se enfrentaron en el debut del torneo de Dota 2, uno de los primeros eventos previos a The International.

Lima Major 2023: tabla de posiciones

Conozcamos la tabla de victorias y derrotas de los primeros equipos de pro players que ya iniciaron su travesía en el evento internacional que va desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo. Esta calendario se ha dividido en partidas con y sin público.

Debut del primer equipo de Sudamérica en la Major de Dota 2.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO

Lima Major 2023: ver cronograma de fase de grupos, playoffs y finales Equipos de Perú, China y Europa se enfrentarán en la primera Major de Dota 2 que se organiza en Latinoamérica. Te contamos todos los detalles para que no te pierdas el evento. VER NOTA

Grupo A (Partidas de las 10:00 a.m.) - FINALIZADO

Los indicadores precisan las victorias, derrotas y empates en la fase de grupos del Lima Major 2023.

Evil Geniuses y Beastcoast en Lima Major 2023: fechas y horarios para ver a los equipos peruanos Pase directo a la Major. Ambos equipos obtuvieron el mayor puntaje en la liga regional de Dota 2, superando a Infamous Gaming y Ravens. VER NOTA

Team Spirit 2-0

PSG.LGD 1-1

Lima Major 2023: fechas, horarios y link para ver partidas en vivo Se acabó la espera para The Lima Major 2023. Solo los mejores en el mundo llegan al Perú para enfrentarse en las partidas de Dota 2. VER NOTA

Evil Geniuses 1-1

Execration 1-1

Tundra Esports 1-1

Talon Esports 1-1

Gaimin Gladiators 1-1

TSM 0-2

Equipos de Dota 2 en Lima Major 2023.

Grupo B (Partidas de las 12:00 p.m.) - POR DEFINIRSE

Shopify Rebellion vs. BetBoom Esports

Team Liquid vs. Hellraisers

Team Aster vs. Beastcoast

Geek Slate vs. Entity

Grupo A (Partidas de las 2:00 p.m.) - POR DEFINIRSE

E-HOME vs. Tundra Esports

PSG.LGD vs. TSM

Team Spirit vs. Gaimin Gladiators

Execration vs. Talon Esports

Grupo B (Partidas de las 4:00 p.m.) - POR DEFINIRSE

Knights vs. Entity

HellRaisers vs. Geek Slate

Team Liquid vs. BetBoom Esports

Shopify Rebellion vs. Team Aster

Dota 2 clasificaciones Lima Major 2023

Lima Major 2023: fechas

Las partidas se van a jugar en dos partes. La primera, que corresponde a la fase de grupos, se realizará del miércoles 22 al domingo 26 de febrero.

Al culminar, se iniciarán los playoffs y finales que serán en el Arena 1 de San Miguel, donde se reunirán los fanáticos de Dota 2 para ver en vivo a los pro players. La recta final inicia el 28 de febrero y termina el 5 de marzo.

Lima Major 2023: horarios

No te pierdas las transmisiones en vivo de las partidas de los equipos que compiten en The Lima Major 2023. Los encuentros se han dividido en cuatro horarios: 10:00 a.m.; 12:00 p.m.; 2:00 p.m. y 4:00 p.m.

¿A qué hora y dónde ver partidas Lima Major 2023?

Sigue el directo por las plataformas de Twitch y Facebook de 4D Esports (en español). También están habilitadas las plataformas de Epulze (en inglés), así como la página web de Dota 2 (https://www.dota2.com/esports/) para seguir el minuto a minuto y ver la tabla de posiciones.

Favoritos del Lima Major 2023

La liga regional por el tour de invierno, realizada del 9 de enero al 19 de febrero, permitió reconocar a los equipos que llegan como favoritos a la Major. En el top 6 se encuentran: TSM, Beastcoast, Team liquid, Betboom team, Team Aster, PSG.LGD y Execration. Estos se ubican en el primer puesto de los DPC al que representan.