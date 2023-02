“Tenemos derecho a comer rico”: Estas son las increíbles respuestas de los congresistas por el buffet de 80 soles

El buffet consta de frutas de la estación, sándwich coctel, tres tipos de entradas y seis platos de fondo.

Luego de conocerse el elevado gasto en la alimentación diaria de los miembros del Congreso de la República, las críticas de un grueso de la población no han parado. Con menos del 10 % de aprobación en las encuestas, analistas políticos aseguran que este tipo de hechos dañan más la ya “deteriorada” imagen del Poder Legislativo. Hace apenas unos días sepultaron la posibilidad de adelantar las elecciones para este 2023 y, por eso, también ya venían teniendo serios cuestionamientos.

La situación escaló a tal punto que varios congresistas se pronunciaron sobre el tema para intentar explicarle a la ciudadanía y justificar la situación. Contrario a llevar un mensaje conciliador en sus palabras, algunos optaron por soltar increíbles frases que provocaron aún más indignación.

“El que quiere comer que coma rico. Todos los peruanos tenemos derecho de comer rico. (¿Qué piensa que ahora estén con buffet?) Bueno, ahora no, ya desde hace algunos meses, sí. La verdad no había puesto a pensar si quiera en eso (si es un cambio innecesario), tampoco soy de comer tanto así sea buffet o plato normal. Hay muchas veces que no como acá”, manifestó la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, a Cuarto Poder.

Una de las declaraciones más esperadas era la del presidente del Congreso, José Williams, quien también pertenece a las filas de Avanza País. El titular restó importancia al hecho al señalar que solamente tenían disponible el servicio de buffet durante los días de pleno y que las otras jornadas reciben un menú por el costo de 25 soles.

“Antes de la pandemia ya se daba un buffet en el Congreso, se detuvo por la pandemia. Los congresistas reciben ese buffet solamente cuando toca pleno. He escuchado que dicen que también se da en el Consejo Directivo, en reunión de portavoces, no, en absoluto. Solamente cuando hay pleno porque los congresistas están desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 10, 11 (de la noche)″, dijo.

Desde Acción Popular se pronunció el legislador Edwin Martínez, quien mostró una posición contraria a que se siga manteniendo el servicio de buffet, pues desde que empezaron lo único que come es “sopa con canchita”.

José Williams Zapata justifica los excesivos gastos de buffet en el Congreso: “Solo es cuando hay Pleno” Foto: Andina/Cuarto Poder

“A mí eso me parece tremendamente exagerado y más exagerado aún cuando algunos medios de prensa recontra exageran la cosa. Para empezar el buffet es al mediodía. El desayuno es normal, tus huevitos revueltos, tu pancito y tu café. Eso no es buffet. La cena, de igual forma, tu sopita, tu segundo y tu café. El buffet es al mediodía con el cual yo nunca he estado de acuerdo porque desde que empezaron a hacer ese famoso buffet, lo único que como es sopa con canchita. No soy de aquellos que van y se sirven”, señaló.

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, restó importancia al tema, porque -según dijo- casi siempre prefiere almorzar fuera de la sede legislativa. Sin embargo, dejó una frase que ha sido un tanto cuestionada: “alimentarse no es un gasto innecesario”.

“Esa debe ser una política de la Mesa Directiva. Realmente, no le doy importancia porque a veces almuerzo en otro lado. Hoy he almorzado (aquí) porque necesitaba hablar con mis colegas. (¿Pero no le parece un gasto innecesario?) Alimentarse no es un gasto innecesario”, expresó el legislador.

Dentro del buffet de los congresistas hay tres tipos de entradas y hasta seis platos de fondo para su elección.

‘Querrán que comamos alfalfa’

Sin embargo, la declaración que causó más malestar e incomodidad en la población ha sido la del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien no tuvo reparos en defender que quieran comer “lo mejor de lo mejor”.

“Lo que uno busca cuando hace un contrato es conseguir lo mejor de lo mejor. Querrán que comamos alfalfa seguramente”, respondió a la prensa.

“Lo que he observado es una mala intención en hacer el reportaje. Primero, se burlan de que se pida carne y pollo de primera calidad, ¿qué cosa quieren que se pida? ¿Comida de tercera? A la persona y al canal que ha hecho el reportaje les pregunto: ¿qué comen ustedes? Comida de tercera, seguramente. Para que hagan esa pregunta y se asombren, me imagino que deben estar por ese lado”, acotó.

El pasado domingo 19 de febrero, se reveló que en los últimos dos meses el Poder Legislativo gastó alrededor de 400 mil soles para la alimentación de los congresistas. La indignación se generó porque la comida de ellos es totalmente costeada con dinero del Estado peruano, pese a que mantienen un sueldo de casi 10 mil soles al mes (con descuentos).