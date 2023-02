Renato Tapia fue expulsado de forma insólita a los 7 minutos de ingresar en el empate del Celta de Vigo

Renato Tapia solo estuvo unos minutos en el campo de juego porque fue expulsado a los minutos. Video: ESPNO

Renato Tapia sufrió una extraña expulsión en el empate del Celta de Vigo 1-1 en su visita a Real Sociedad por la Fecha 22 de la Liga Española. El volante ingresó a los 68 minutos en lugar de Fran Beltrán y a los 7 minutos vio la tarjeta amarilla por un duro pisotón contra Martín Zubimendi. El peruano mostró su desaprobación contra el árbitro Miguel Ortiz moviendo la cabeza y levantándole el brazo, gesto que el juez tomó como una falta de respeto y le mostró la tarjeta roja, causando la sorpresa del ‘Cabezón’, quien se mostró indignado y reclamó sin éxito la expulsión.

El técnico Carlos Carvalhal había mandado al mediocampista nacional con la intención de remontar el marcador, ya que los locales se adelantaron con un tanto tempranero de Mikel Oyarzabal (5′). Pese a quedarse con 10 hombres, consiguieron el empate en los minutos finales mediante un autogol de Robin Le Normand (90+3′). Con este resultado, el cuadro de Galicia cayó al puesto 14 y lucha por la permanencia en primera división.

Renato Tapia quedó suspendido para la próxima fecha, en la cual recibirán a Real Valladolid el próximo domingo 26 de febrero. Celta de Vigo se encuentra a solo 3 puntos del Valencia, equipo que se ubica en zona de descenso, por lo que debe seguir sumando para asegurar su continuidad en la máxima categoría.

Esta fue la segunda expulsión en la carrera del ‘Capitán del Futuro’, y la primera que sufre en España. La anterior fue el 21 de diciembre de 2014 en la victoria del Twente 3-2 sobre Willem II por la Eredivisie de los Países Bajos.

Renato Tapia y sus compañeros reclamaron la expulsión (Liga Española).

Actualidad de Renato Tapia en Celta de Vigo

Renato Tapia no pasa por su mejor momento en Celta de Vigo, ya que no pudo recuperar el puesto de volante central titular, el cual perdió la temporada pasada con Fran Beltrán. Ha disputado 17 de los 22 partidos que se disputaron en esta Liga Española. No obstante, solo fue titular en nueve ocasiones.

Si bien no son números malos, están lejos de los que logró en sus primeras temporadas, en las que se convirtió en uno de los mejores mediocampistas del torneo y su nombre sonó en Atlético Madrid.

Pese a este momento complicado, el ‘Cabezón’ expresó que se siente cómodo en España y no tiene planes de cambiar de aires: “Se habló mucho, pero como lo dije estoy muy tranquilo y feliz aquí. No se me pasa por la cabeza salir, porque no es la circunstancia ni el momento, ya se dará. De momento estoy pensando solo en el equipo”, declaró a Radio Marca.

Renato Tapia se perderá el próximo partido contra Real Valladolid (Twitter).

Hinchas del Celta de Vigo lo respaldan

Los hinchas del Celta de Vigo respaldaron a Renato Tapia en redes sociales, ya que consideraron injusta su expulsión y apuntaron sus críticas contra el árbitro Miguel Ortiz:

“Auténtica vergüenza. Se siguen viendo cosas raras en los partidos contra la Real, como el día del Athletic en la expulsión de Yeray. Y esto, señores, es el arbitraje patrio”, “Este es mi equipo, este es mi Celta. Hasta el final siempre. El árbitro que salga a explicar la roja a Renato Tapia, liga de ladrones” y “No sé qué le habrá dicho Renato Tapia al árbitro para que este le saque la segunda amarilla, pero por su reacción no debe haber sido nada vehemente. La fragilidad que tienen los árbitros en la actualidad se está cargando el fútbol. Deberían seguir el mismo criterio con todos”, fueron algunos comentarios.

Otros recordaron el escándalo que involucró al Barcelona y sus millonarios pagos al exvicepresidente de la comisión de árbitros de España: “Desde casa celta, en algún momento se piensa decir algo sobre los arbitrajes de la RFEF y La Liga, o es que tenemos que contratar algún vicepresidente para tener algún arbitraje decente”, y “Qué fácil es expulsar a uno de un equipo “pequeño” si esto le pasa al Madrid, Barça o Atlético Madrid, hay lío toda la semana, ya está bien, tendremos que pagar 1,4 millones de euros cómo hacen otros”, señalaron.