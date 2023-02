Alianza Lima: Rinaldo Cruzado recordó aniversario 122 del club ‘íntimo’ con golazo ante Universitario

El volante se lució con un tanto de gran factura en el clásico del 2017. (Video: Twitter)

Alianza Lima está de fiesta, aunque esta vez no por la consecución de algún título. Y es que hoy miércoles 15 de febrero cumple 122 años de su fundación, por lo que todo el entorno ‘blanquiazul’ recuerda esta fecha con mucha alegría. En ese sentido, uno de los personajes que ha tenido una gran historia dentro de dicho club es Rinaldo Cruzado, quien no fue ajeno a esta fecha y saludó a la familia ‘aliancista’ a través de un recordado golazo que le anotó a Universitario de Deportes.

Fue a través de sus redes sociales, que el popular ‘Ri’ se pronunció sobre el aniversario de la entidad ‘victoriana’, de la cual mostró un profundo agradecimiento y reveló lo que le enseñó. “Feliz aniversario mi Alianza Lima. 122 años de Gloria. Alianza Lima, siempre estaré agradecido por todo lo que me diste, enseñarme todos los días a amar a esta familia tan grande como es nuestra alianza querida. Sigamos creciendo como institución. ARRIBA ALIANZA TLV”, escribió en su cuenta de Twitter.

El saludo de aniversario de Rinaldo Cruzado a Alianza Lima con gol a Universitario.

Pero acompañado a este texto estuvo un video que subió con su gol al clásico rival. Esto sucedió el 3 de junio del 2017 en el marco de la jornada 2 del Torneo Apertura en el estadio Monumental. En ese entonces, Pablo Bengoechea era el técnico de un equipo que alineó de la siguiente manera: Leao Butrón; Paolo De la Haza, Hansel Riojas, Gonzalo Godoy, Francisco Duclós; Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Óscar Vílchez, Kevin Quevedo; Lionard Pajoy.

Universitario vs Alianza Lima 2017

Los ‘cremas’ se adelantaron en el marcador. El panameño Luis Tejada aprovechó una desconcentración de la defensa de Alianza Lima para adueñarse del balón, llevarse a Butrón y poner el 1-0 apenas a los cuatro minutos del primer tiempo.

A los 24 minutos, apareció ‘Cachito’ Ramírez para cumplir con la ley del ex y marcar un golazo de tiro libre, en donde el portero Raúl Fernández alcanzó a rozar la pelota. Era el 1-1. De ahí en adelante, Leao se había convertido en una de las figuras de la contienda con sendas atajadas contra los disparos de los jugadores de la ‘U’.

Hasta que ya en el segundo tiempo, Alianza Lima ejecutó un ataque desde la banda derecha que terminó en los pies de Alejandro Hohberg, pero cuando intentó rematar, el balón impactó en un defensa contrario. Rinaldo Cruzado tomó el rebote en tres cuartos de campo y sacó un potente remate que se coló al fondo de la red rival. Una obra de arte y, probablemente, uno de los mejores goles en los clásicos.

Resumen y goles de la victoria 'íntima' en el estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Actualidad de Rinaldo Cruzado

Rinaldo Cruzado no se ha retirado de manera oficial del fútbol. Lo último que se conoce es que ha venido entrenando con la Universidad San Martín, a la espera de conocer si jugará la Segunda División.

De todos modos, ‘Ri’ publicó un mensaje en sus redes sociales en donde deja entrever que se encuentra en un momento en donde está por decidir si deja el fútbol o continúa. “Que lindo es volver a entrenar y tener las mismas ganas de hace 20 años, obviamente con más experiencia, pero con el deseo de demostrar porque jugué 20 años al fútbol profesional. Yo soy feliz de despertar temprano nuevamente y prepararme poco a poco para acercarme al nivel que quiero estar, nadie me va a quitar el deseo de jugar nuevamente, porque nunca me fui, sigo acá y haré de todo para volver a ese lugar tan hermoso que es un campo de fútbol”, indicó.

“Me voy a seguir preparando y si Dios quiere me dará esa posibilidad de volver a jugar, y si el destino decide que no, tomaré la decisión de dejar el fútbol, no porque lo deseo, sino porque ya seguro el fútbol me está dejando, pero hasta el último día intentaré luchar por demostrar que aún estoy vigente”, agregó.