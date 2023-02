Melisa Paredes fue sorprendida por Anthony Aranda en ‘Préndete’: llegó con rosas, pero evitó darle un beso

Melisa Paredes fue sorprendida en plena transmisión del programa ‘Préndete’ por el Día de San Valentín. Cuando creyó que su novio solo le había enviado un video, apareció el bailarín con un frondoso ramo de rosas rojas. La modelo se mostró bastante anonada y no dudó en abrazarlo. Sin embargo, la pareja evitó darse un beso.

Remo besó a Jenny y las reacciones en las redes no se hicieron esperar ¿Se enamoró? El amigo de Cristóbal no pudo con la atracción por la ‘confidente’ de su exnovia y se lanzó a robarle un beso. VER NOTA

Ante la consulta de Kurt Villavicencio, Anthony Aranda explicó que Melissa y él han optado por no besarse frente a cámaras por respeto a su hija. Cabe recordar que la modelo ya lo había mencionado en otra oportunidad.

“Nosotros en cámara no nos damos besos en cámaras por respeto a la princesita, en backstge ya me la chapo”, dijo el coreógrafo, quien fue secundado por la modelo. “No es porque no queramos ni nada, ni se inventen cosas”, aclaró la conductora de TV.

John Kelvin podría regresar a prisión: cantante continúa detenido y Fiscalía analizará si lo denuncia El cantante fue detenido este 7 de febrero por no cumplir con las restricciones de alejamiento que pidió la madre de sus hijos. VER NOTA

Sin embargo, las muestras de afecto entre la pareja no faltaron. Melissa Paredes leyó una carta que le escribió su pareja, con quien tiene un año y tres meses de relación.

Consultado por cómo pasarán su romántico día, el bailarín contó que la celebración será junto a la hija de su novia. “En esta oportunidad nos va a acompañar la princesa, aquí que tenemos un plan súper bonito entre los tres”, contó Anthony.

Melisa Paredes fue sorprendida por Anthony Aranda. Préndete.

Además, no dudó en dedicarle unas palabras a su compañera. “Estoy muy enamorado de ti, estoy muy orgulloso de la mujer que tengo al lado, toda tu familia, incluyéndome, estamos super contentos por todos los logros y por verte de nuevo en lo que ten encanta, que son las pantallas. Yo estaré siempre aquí en lo que necesites mientras tú lo permitas”, manifestó Aranda mientras miraba a la presentadora.

Dalia Durán confirmó que sus hijas presenciaron agresión verbal de John Kelvin Dalia Durán rompió su silencio, luego que se diera a conocer que John Kelvin fue levado a la comisaría por incumplir las restricciones. VER NOTA

En otro momento, contó cómo engríe a su pareja. Anthony señaló que siempre consciente a Melissa preparándole una comida especial. Además, resaltó que ambos tienen casi los mismos gustos, entre ellos la playa y grabar videos en Tiktok.

El exintegrante de ‘El Gran Show’ señaló que está contento de ver a Melissa nuevamente en pantalla y destacó su performance. “Ella tiene una luz que nadie la va a apagar, así que contentísimo de verla. Le da luz a este set”, dijo.