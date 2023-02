Guido Bellido asegura que “es floro” que Keiko Fujimori no va a postular si hay adelanto de elecciones

Guido Bellido no cree que Keiko Fujimori no postulará

El parlamentario de Perú Bicentenario, Guido Bellido, aseguró no creer en el anuncio de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien dijo que no postulará a la Presidencia de la República si hay un eventual adelanto de elecciones generales.

“(¿Le cree usted que no va a postular?) No es la primera vez que mete ese floro. La anterior (elección) también dijo: ‘Yo no voy a postular, yo no quiero postular’. Pero una vez que esté en vuelo va a decir: ‘Es que lo que pasa es que los pasajeros me exigen que yo postule. Y yo me someto’”, señaló a la prensa, desde los pasillos de la sede legislativa.

Bellido afirmó que “ese truco es lo de siempre” y que “ella sabe muy bien que va a postular” juntamente con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, quien ocupa en la actualidad el cargo de alcalde de Lima.

Keiko Fujimori anunció que no se presentaría ante un eventual adelanto de elecciones generales.

“Tenemos información que tiene ciertas motivaciones de dejar el municipio y postular. Siempre lo ha dicho. En todo caso ese es el escenario que están buscando”, acotó el congresista.

Además, aseveró que “ellos están hace rato” con esa pretensión de ir a nuevas elecciones y que los militantes de Fujimori, De Soto y Aliaga van en la misma línea.

“Por eso han desconocido la segunda vuelta y han tomado las acciones que hemos visto. Hay que ser honestos y hay que decir: ‘si quiero participar’. Y no hay que estar diciendo: ‘yo no quiero, pero la población o mis militantes me obligan’. Se dice con claridad quiero ser presidente y punto, tal vez tengan mejor suerte en esta ocasión”, manifestó.

Guido Bellido también se refirió al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

La lideresa de Fuerza Popular reapareció en un video de TikTok que se viralizó el domingo 12 de febrero. En el clip se pronunció sobre las protestas en el país y reafirmó que no postularía para llegar a Palacio de Gobierno. Sin embargo, remarcó que el adelanto de la contienda electoral sería una salida de la crisis política en nuestro país.

“Hoy defiendo y creo que nuestro país merece ir a un adelanto de elecciones para salir de esta crisis. Teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo esperar, yo no voy a ser un factor más o una excusa de los ‘rojos’ para que me sigan echando la culpa”, indicó la hija mayor del sentenciado expresidente Alberto Fujimori.

Uno de los pedidos de la población protestante es el adelanto de elecciones generales en el país.

¿Habrá adelanto de elecciones?

Durante las protestas sociales que se vienen realizando a nivel nacional, se pide -entre otras cosas- el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. La convulsión social ya dejó al menos más de medio centenar de fallecidos, producto de los violentos enfrentamientos entre policías y civiles.

En una primera oportunidad, el Pleno del Congreso de la República aprobó un adelanto de elecciones para abril 2024, que se debatiría una segunda legislación en el mes de febrero. Sin embargo, Fuerza Popular presentó un texto sustitutorio para se realice en octubre de este año, pero fue rechazado. Esto provocó discrepancias en la derecha parlamentaria. Las bancadas de Avanza País y Renovación Popular expresaron su desacuerdo y votaron para frenarlo.