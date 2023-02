HOY Cienciano vs Cusco FC EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 4 de la Liga 1

¿El partido será televisado?

El conflicto por los derechos de televisión todavía no se resuleve y mientras eso suceda la Federación Peruana de Fútbol propuso que los partidos correspondientes a la fecha 4 de Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Cusco FC, Deportivo Municipal y Deportivo Binacional no sean televisados ni por 1190 Sports ni por el Consorcio Fútbol Perú. Sin embargo, se conoció que el ‘Papá' habría decidido transmitir este encuentro por su Facebook Oficial, eso no podría realizarse porque la medida cautelar lo impide. Hasta el momento no hubo un pronunciamiento por parte del club cusqueño respecto a ese tema.