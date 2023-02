Alianza Lima deberá pagar dura multa económica tras perder por ‘walk over’ con Sporting Cristal

Alianza Lima no se presentó en el partido con Sporting Cristal.

Alianza Lima sigue firme en su posición en contra de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)y no asistió al estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Por esa razón, el club ‘íntimo’ perdió por ‘walk over’ con un marcador 3-0 y deberá pagar una dura multa económica.

Según lo establecido en las reglas del campeonato nacional, el equipo que no se presente, abandona la cancha o se niega a reanudar el compromiso, tendrá una multa de 30 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir, los ‘blanquiazules’ desembolsarán 148.500 soles de sus arcas.

Eso no termina ahí. En caso el equipo dirigido por Guillermo Salas persista en no jugar en la cuarta fecha, este monto aumentará. Pasaría de 30 UIT a 50 UIT, lo que equivale a la suma de 247 500 soles.

Los daños deportivos

Dejando de lado el dinero, el cual es importante para afrontar una temporada, Alianza Lima también sería perjudicado deportivamente. Ya se evidenció el primer daño al caer con Sporting Cristal y perder tres puntos, lo que lo colocan en los últimos lugares del Torneo Apertura.

El segundo, siempre y cuando no se presente en la jornada 4, sería que descienda a la segunda división y quede imposibilitado de participar en la Liga 1 por tres años.

Alianza Lima no será el único multado

El equipo de La Victoria no es el único que perdió por ‘walk over’. Hasta el momento, hay cinco partidos que no se han realizado por la ausencia de un club. Todo se inició con el Sport Huancayo vs Cusco FC. Este último no se hizo presente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y tendrá que cubrir las 30 UIT.

El cuadro cusqueño no se presentó al partido y perdió por 3-0, de acuerdo a las reglas del fútbol. (Video: Liga 1 Max).

Atlético Grau vs Melgar, Universidad Técnica de Cajamarca vs Cienciano y Deportivo Garcilaso vs Deportivo Binacional tampoco se jugaron, por lo que el ‘dominó', el ‘papá' y el ‘poderoso del sur’ deberán pagar la multa económica.

Probablemente sea la razón por la que dos clubes estarían analizando evitar perder por ‘walk over’. Se trata de Sport Boys y Deportivo Municipal, equipos que firmaron el comunicado donde anunciaron que no jugarían en el arranque del certamen doméstico.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima chocaría con Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Este encuentro está programado para el domingo 12 de febrero a las 16:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva.

Aún se desconoce si ‘blanquiazules’ y ‘rosados’ se medirán en Matute, pues mañana los equipos que están del lado del Consorcio Fútbol Perú o GOLPERU se reunirán con la Federación Peruana de Fútbol en búsqueda de una solución.

¿Cómo le afectará en la Copa Libertadores?

Guillermo Salas y compañía han afrontado diversos amistosos en su pretemporada, incluidas la victoria (2-1) sobre Junior de Barranquilla en la ‘Tarde Blanquiazul’ y la goleada sufrida (3-0) ante Atlético Nacional en Colombia.

No obstante, el nivel de los encuentros de preparación no es igual al de los partidos por la Liga 1. En ese sentido los ‘victorianos’ llegarán con poco rodaje al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, la cual iniciará el 4 de abril después de realizarse el sorteo respectivo (22 de marzo).