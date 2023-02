Liga 1: Cusco FC no se presentó ante Sport Huancayo y fue el primer ‘walk over’ del Torneo Apertura

Sport Huancayo sumó sus primeros tres puntos sin jugar. (Liga 1 Max)

La Liga 1 Betsson 2023 inició, pero el balón no rodó. Este viernes 3 de febrero, estaba pactado el encuentro entre Cusco FC y Sport Huancayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 3 del Torneo Apertura, sin embargo, el equipo local cumplió con su posición y no se presentó al terreno de juego, perdiendo por ‘walk over’ por un marcador de 3-0.

Horas antes, siete clubes participantes del torneo de primera división habían anunciando que no se presentarían a sus respectivos partidos programados para este fin de semana y el primero en acatar lo escrito en papel fue la escuadra cusqueña.

El ‘Rojo Matador’, institución a favor del nuevo modelo de explotación de derechos televisivos de la Federación Peruana de Fútbol y su socio 1190 Sports, se presentó al recinto deportivo según lo programado por la Liga de Fútbol Profesional y junto a la terna arbitral esperaron la hora en la que se estipuló el comienzo del partido, las 15:30 horas de Perú.

Una vez llegada la hora estipulada, el árbitro Jesús Cartagena y el comisario del partido, Carlos Alvarado, dieron inicio al protocolo determinado y transcurridos diez minutos, se procedió a dictaminar el primer ‘walk over’ del certamen. Inmediatamente después los encargados de impartir justicia se retiraron a los camerinos.

Horas antes, en adición a su postura a no participar en Liga 1 hasta que se solucione la batalla legal entre la FPF y el Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, Cusco FC publicó en sus redes sociales un oficio emitido por la Gerencia Regional de Administración de la localidad ‘imperial’, en la que se informaba que el estadio Garcilaso de la Vega se encontraba “cerrado hasta nuevo aviso”, situación que fue pasada por alto por los organizadores.

El cuadro cusqueño no se presentó al partido y perdió por 3-0, de acuerdo a las reglas del fútbol. (Video: Liga 1 Max).

Entrenador de Sport Huancayo se pronunció

Una vez conocido el atípico pero anticipado desenlace del cotejo entre Cusco FC y Sport Huancayo, el director técnico de la escuadra de la ciudad ‘incontrastable’, Mifflin Bermúdez, se pronunció sobre lo que significó su primera victoria en el Torneo Apertura por abandono de su oponente.

“Son situaciones muy complicadas que nos toca vivir, pero hay que afrontarlas. No podemos dar marcha atrás, hay temas de autoridades y dirigenciales que uno no puede opinar. En lo que nosotros compete, nos hemos presentado, estamos aquí, nos han tratado bien, no hubo ningún tipo de problema. A seguir con la planificación que nos toca”, señaló para el canal oficial de la competición, Liga 1 Max.

El estratega nacional no fue ajeno al próximo reto que sostendrá su equipo, su retorno a la Copa Libertadores luego de una década para enfrentar a Nacional de Paraguay en la primera fase previa del torneo Conmebol, el próximo martes 7 de febrero en la ciudad de Huancayo.

“Ahora si podemos pensar en el partido del día martes y lógicamente va a ser un partido muy difícil, pero esperamos seguir con la planificación que se ha hecho y poder llegar en óptimas condiciones para el partido que nos toca en Huancayo”, finalizó.

El cuadro huancaíno llegará a la competición continental sin haber disputado un solo partido oficial, algo que no ocurre con su rival, pues los paraguayos ya debutaron en la liga guaraní. Además no ha realizado encuentros amistosos contra otros equipos del medio, sino que apenas realizó prácticas internas con su reserva.